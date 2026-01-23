Economía-El gran consumo pide medidas "proporcionadas" para mantener el suministro tras cortes de carretera por borrasca

Archivo - Varios camiones parados por la nieve - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La patronal de gran consumo, que reúne a más de 34.500 empresas usuarias del transporte de mercancías, ha instado a aplicar medidas "proporcionadas" que permitan recuperar y mantener el suministro de mercancías perecederas y productos de primera necesidad en las zonas afectadas, garantizando la seguridad de las vías y sus usuarios tras los cortes de carretera de la DGT de este viernes por la entrada de la borrasca Ingrid.

En concreto, Aecoc ha indicado en un comunicado que la resolución publicada por la DGT por la que se restringe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) por determinados tramos de carretera está provocando que una "parte crítica" de las flotas de las empresas del gran consumo se encuentre bloqueada.

La patronal ha explicado que esta interrupción afecta "directamente" al suministro de mercancías perecederas y productos de primera necesidad destinados a supermercados y grandes superficies, por lo que las principales cadenas de distribución "advierten del riesgo" de que muchos establecimientos de la zona de Galicia se queden sin suministro de producto fresco en las próximas horas.

Ante esta situación, Aecoc ha instado a las administraciones competentes a tomar "medidas proporcionadas" a la situación actual y acordes a la posible evolución de la misma, así como a "coordinar soluciones operativas" y que permitan recuperar la movilidad y el suministro de bienes esenciales en cuanto las condiciones meteorológicas y de la vía lo permitan.

Con ese fin, la asociación que representa al gran consumo señala que mantiene "contacto permanente" con la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril y con la Dirección General de Tráfico (DGT) para buscar soluciones conjuntas que permitan paliar los efectos nocivos de esta situación.

En concreto, Aecoc ha propuesto a ambos organismos aplicar medidas destinadas a recuperar y mantener el suministro en las zonas afectadas por la borrasca, garantizando la seguridad de las vías y sus usuarios.

De esta forma, solicita organizar convoyes embolsados tras máquinas quitanieves para dar paso a vehículos de suministro esencial, así como abrir ventanas temporales de paso en tramos estratégicos para evitar posibles roturas de stock en destino y priorizar la circulación de camiones identificados con carga de primera necesidad.

Aecoc mantiene, junto con otras organizaciones empresariales del sector, un "diálogo abierto" con las administraciones competentes para actuar como nodo de información con las principales empresas del sector de cara a identificar flujos prioritarios y ayudar a descongestionar los puntos de retención del modo más eficiente y ordenado posible.

En ese sentido, el responsable de transportes de Aecoc, Javier Jaso, ha recordado que, en un escenario complejo como el actual, "es esencial tratar de garantizar los flujos de mercancías para evitar posibles desabastecimientos, implementando medidas proporcionadas y acordes a la evolución de la borrasca permitiendo la actividad económica y preservando en todo momento la seguridad viaria".

LOS SUPERMERCADOS, CRÍTICOS CON UNA MEDIDA QUE VEN "DESPROPORCIONADA"

Por su parte, los supermercados han mostrado desde primera hora su preocupación este viernes tras la decisión 'preventiva' de la DGT de imponer restricciones a la circulación de camiones desde el viernes en determinados tramos de carreteras tras la entrada de la borrasca 'Ingrid' en España, una medida que consideran "desproporcionada y precipitada".

"Se ha tratado de una medida "preventiva" sin precedentes que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas. Consideramos que ha sido desproporcionada, precipitada y establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales", ha señalado en un comunicado la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

En concreto, la patronal de Mercadona, Lidl, Dia, Alimerka o Froiz, entre otros, ha indicado que esta prohibición ha generado ya un "grandísimo problema" para el transporte de alimentos y productos esenciales.

De esta forma, consideran que la paralización del tráfico a partir de las 00.00 horas del viernes en una "zona amplísima" del Noroeste de España y accesos a Cantabria, Asturias y Galicia, ha provocado un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas y tiendas en unas horas en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico. "Se han perdido muchas horas de servicio muy importantes para el abastecimiento de los supermercados y autoservicios", han reiterado.

La patronal de los supermercados avanza que están tratando de "concienciar" a las autoridades para que, en la "medida de lo posible", se mantengan limpias las vías que puedan verse afectadas por la nieve y se "dé prioridad" a la circulación segura de camiones con productos de primera necesidad con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los supermercados y autoservicios durante el fin de semana.

En este contexto, hacen un llamamiento a la calma a los ciudadanos, a los que instan a evitar situaciones, "innecesarias", de acopio de alimentos en sus hogares.

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DE PESADOS

De esta forma, la DGT aconseja evitar desplazamientos por carretera durante el fin de semana en la mitad noroeste peninsular, ya que las precipitaciones más importantes en forma de nieve están previstas que se desarrollen durante este viernes y se prolonguen durante el fin de semana.

Una resolución preventiva que llega tras ver la intensidad, extensión y posible acumulación de nieve en las zonas con avisos naranjas y destinada a los transportistas en la que se restringe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) por determinados tramos de carreteras, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.

La DGT ha precisado que estas restricciones comenzaron en la media noche pasada y se acordará su duración en función de la evolución del temporal.