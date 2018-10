Economía/Motor.- Ninguna empresa sustitutiva de Delphi se ha interesado aún por la disposición de suelos

Actualizado 31/03/2008 13:54:48 CET

PUERTO REAL (CÁDIZ), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso (IU), afirmó hoy que ninguna empresa se ha interesado "aún" en el Ayuntamiento por la situación del planeamiento urbanístico del municipio, ni por las condiciones de los suelos en los que supuestamente se van a instalar para paliar el cierre de Delphi.

El regidor puertorrealeño aseguró a Europa Press que por el Consistorio "no ha aparecido nadie de ninguna empresa", con lo que "no hay ninguna solicitud para la instalación". En este sentido, recalcó que "una cosa es lo que se diga desde la Junta de Andalucía u otras instancias y otra distinta es la realidad evidente" que, según dijo, es que "aún no se ha interesado nadie" y que "no se podrá disponer de los suelos hasta que no se apruebe el Plan General de Ordenación".

Asimismo, aclaró que "una cosa es un anuncio público" de la intención de una empresa en instalarse en una localidad y otra es iniciar los trámites previos a su instalación, que "no se ha producido", insistió.

Ya en enero, Barroso advirtió de que ninguna de las industrias anunciadas había pedido al Ayuntamiento "los permisos, ni la cédula urbanística de los suelos donde se pretenden instalar" para que el Consistorio les especifique el procedimiento a seguir, como "los volúmenes que se permiten, la superficie ocupada permitida, la edificabilidad" o cuáles son las ordenanzas municipales que regulan las actividades industriales en los suelos en los que pretenden desarrollar su actividad y "sigue sin haber nada nuevo en este sentido"

Además, indicó que la duración del proceso de obtención de las licencias pertinentes depende de "si hay que modificar el Plan Parcial, si las instalaciones se ajustan a las ordenanzas municipales que regulan los usos de los suelos" entre otras cuestiones.

Sin embargo, añadió, además de adaptarse a las exigencias del Ayuntamiento, la licencia precisa de los "informes sectoriales de otros organismos, como las delegaciones provinciales de Medio Ambiente o de Innovación", ya que el Consistorio "sólo puede conceder la licencia cuando existe un informe favorable de los organismos autonómicos".