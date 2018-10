Economía/Pesca.- El MAPA responde al PNV y asegura que cumple "escrupulosamente" las resoluciones del Congreso

Actualizado 28/02/2007 20:35:04 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) aseveró hoy que cumple "escrupulosamente" las resoluciones del Congreso de los Diputados, en respuesta a las acusaciones del portavoz parlamentario del PNV en la Cámara Baja, Josu Erkoreka, que dijo que el Departamento que dirige Elena Espinosa desafió al Parlamento al no cumplir la resolución de amparar a la flota del Cantábrico.

El MAPA resaltó que ha cumplido la resolución aprobada tras el último debate del estado de la Nación y, en particular, el punto octavo, que establece el adecuado amparo a la actividad de dicha flota, protegiendo sus recursos e imposibilitando que flotas con artes distintas al cerco capturen anchoa, como tampoco túnidos en el Atlántico Norte con artes que no sean el curricán o el cebo vivo.

El Departamento puntualizó en una nota de prensa que la orden ministerial del 27 de julio de 2006 que regula la pesca con arte de palangre de superficie para la captura de especies altamente migratorias prohíbe capturar túnidos con dicho sistema al norte del paralelo 36, donde se produce la pesquería española de cebo vivo y curricán.

Esta medida, añadió el MAPA, se adoptó para cumplir con las peticiones del sector pesquero del atún blanco del Cantábrico y en respuesta a una iniciativa parlamentaria aprobada por el Congreso de los Diputados. Asimismo, incidió en que la pesca de la anchoa está prohibida en España con artes distintas al cerco.

Erkoreka reprendió esta tarde al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por lo que considera incumplimientos del Ejecutivo en relación con el Parlamento, llegando incluso a hablar de actitudes "más propias de redes mafiosas que de un Gobierno democrático", y citó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, puso como ejemplo la resolución aprobada en Debate sobre el estado de la Nación del pasado año para proteger la flota de bajura del Cantábrico. Según Erkoreka, sólo un mes después de esta votación, el Departamento que lidera Espinosa dictó una orden ministerial estableciendo "todo lo contrario" a lo que recogía la citada resolución, "desafiando gravemente" al Parlamento.

"Esto es muy grave, estamos avanzando en un terreno muy peligroso. Es un Ministerio que no actúa con lealtad y con respeto al Parlamento y se permite dar respuestas que no entran en el fondo del asunto, con tergiversaciones y ciertas falsedades y tienen dinámicas no propias de Gobierno democrático sino en ocasiones, con los sectores afectados, más propias de redes mafiosas impresentables", aseveró Erkoreka.