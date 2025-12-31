Economía.- Serveo cierra la desinversión de su gestora de concesiones de centros deportivos, que se integrará en Forus

Archivo - Salvador Urquía, consejero delegado de Grupo Serveo. - SERVEO - Archivo

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Serveo, empresa especializada en la gestión de servicios, y Forus, compañía dedicada a la gestión de centros deportivos concesionales en España, han cerrado la operación por la que Inacua, la actividad especializada de Serveo en la gestión de concesiones de centros deportivos, se integrará en Forus.

Así, tal y como ha informado Serveo en un comunicado este miércoles, dicha operación responde a la estrategia puesta en marcha en los últimos dos años por Serveo, focalizada en áreas de negocio que le permitan "consolidar su liderazgo y su posición en España en el sector del 'Facility Management', además de generar valor para sus accionistas".

"La desinversión en Inacua apoya así la hoja de ruta con la que trabaja Serveo, centrada en la especialización e integración de los servicios que presta en sectores 'core' para la economía como salud, infraestructuras, industria, administraciones públicas o servicios para el sector privado", han destacado desde la firma.

PLAN ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO DE FORUS

De su lado, para Forus, la adquisición de Inacua se enmarca en su plan estratégico de crecimiento y consolidación en el mercado de centros deportivos concesionales, "reforzando su posicionamiento como operador líder en España". En concreto, la incorporación de estos activos supone "un encaje natural dentro de su modelo de gestión, basado en la excelencia operativa, la orientación al cliente y la colaboración con las administraciones públicas".

Asimismo, este movimiento refuerza la posición de Forus como principal operador independiente de centros deportivos concesionales en España y se enmarca en una etapa de crecimiento y consolidación de su modelo de negocio.

Cabe recordar que Inacua cuenta con diez centros deportivos concesionales ubicados en distintas provincias españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Mallorca, Tarragona, Málaga y Granada, que continuarán operando "con normalidad y con un foco claro en la calidad del servicio, los equipos y la experiencia de los usuarios".

AMBICIÓN DE LIDERAR LA GESTIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS CONCESIONALES

El consejero delegado de Serveo, Salvador Urquía, ha resaltado que "esta operación refuerza su estrategia de especialización y les permite concentrar recursos y capacidades en aquellas áreas donde pueden aportar mayor valor e innovar con más agilidad". "Seguiremos avanzando en nuestro plan de crecimiento sostenible y en el fortalecimiento de nuestra posición como referente en la gestión de servicios integrales", ha añadido.

Por su parte, Paloma Pérez, consejera delegada de Forus, ha señalado que "la adquisición de Inacua encaja plenamente en su plan estratégico y refuerza su ambición de liderar la gestión de centros deportivos concesionales". "Contamos con un modelo sólido, que se sustenta en la confianza de nuestros clientes, el compromiso de nuestros empleados y la colaboración con las comunidades y ayuntamientos donde operamos", ha concluido.

Actualmente, Forus cuenta con más de 385.000 clientes y opera 68 instalaciones en España, Italia y Portugal, y ha sido reconocida como uno de los 20 principales operadores del continente, según el 'European Health and Fitness Forum'.

Esta operación se suma a las recientes adquisiciones de Serveo, que han fortalecido su cartera en, entre otros, el sector industrial, como la compra de Tecnolimp, compañía especializada en limpieza técnica industrial, el área de mantenimiento industrial de Global Dominion Access, la adquisición de Grupo Jauregui o la integración de la actividad de mantenimiento de Duro Felguera y Navec.