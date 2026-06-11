El efecto de SpaceX en Bolsa: ¿Es buen momento para comprar acciones o conviene esperar?

June 8, 2026, Merritt Island, Florida, USA: A SpaceX Falcon 9 rocket carrying 29 Starlink satellites - CHARLES BRIGGS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La salida a Bolsa de SpaceX en el Nasdaq será la mayor de la historia y apunta a recaudar 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros), con una valoración por el 100% de la empresa estimada de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros).

De esta forma, la empresa entraría en el 'top 10' mundial por capitalización bursátil, compitiendo contra gigantes como Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon. En este contexto, muchos inversores se preguntan si este debut podría provocar una corrección en Wall Street.

Según un análisis de XTB, la incorporación de SpaceX a los principales índices podría aumentar la concentración bursátil en un reducido grupo de gigantes tecnológicos y convertirse en un nuevo símbolo de la "euforia inversora".

EL EFECTO DE SPACEX EN BOLSA

El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido de que un puñado de empresas tecnológicas acapara cada vez más peso en los índices bursátiles, haciendo referencia a las siete magníficas que ya representan alrededor del 35% de la capitalización del 'S&P 500' a finales de 2025.

La llegada de SpaceX al Nasdaq 100 o a otros índices de referencia obligará a los fondos indexados y a otros vehículos pasivos a comprar acciones de la compañía y, para hacerlo, tendrán que vender parte de sus posiciones actuales, según XTB.

¿COMPRAR EN EL DEBUT O ESPERAR?

Anthropic y OpenAI también prometen saltos gigantes a Bolsa, un movimiento que podría intensificar la concentración del mercado en el sector tecnológico, según advierte el estratega de Bank of America, Michael Hartnett.

El analista de mercados de XTB Manuel Pinto alerta de que los inversores deben saber que las grandes salidas bursátiles suelen estar acompañadas de una volatilidad "muy elevada" durante las primeras sesiones.

Además, Pinto considera que el entusiasmo por este debut es el "principal riesgo", al explicar que la valoración ya descuenta unas expectativas "extraordinariamente elevadas" y cualquier decepción, ya sea en resultados, crecimiento o ejecución, podría provocar correcciones importantes.

El propio folleto de la OPV advierte de que puede existir una elevada volatilidad en el precio de negociación.

¿MERECE LA PENA INVERTIR EN SPACEX?

Pinto considera que los inversores deberían centrarse en si la tesis de inversión tiene sentido a largo plazo. SpaceX tiene potencial para convertirse en una de las compañías más relevantes de las próximas décadas, pero es probable que el camino venga acompañado de una volatilidad considerable.

Al margen del comportamiento en sus primeros días de cotización, el analista valora cuestionarse si la compañía será capaz de justificar las "enormes" expectativas que el mercado ha depositado sobre ella desde el primer día.

En este sentido, Pinto recuerda los logros de Elon Musk: hace años parecía imposible reutilizar cohetes, crear una red global de internet desde el espacio o que Tesla se convirtiera en uno de los fabricantes de automóviles más valiosos del mundo. Invertir en SpaceX es, en su opinión, apostar por una visión de cómo podría ser el mundo dentro de unos años.

En este contexto, Morgan Stanley considera que para 2040 SpaceX podría estar generando 3,4 billones de dólares en ventas (2,9 billones de euros), según ha informado 'The Wall Street Journal'.

¿QUÉ ES SPACEX Y POR QUÉ STARLINK ES UNA DE SUS MAYORES APUESTAS?

La empresa de Musk, creada en 2002, combina los lanzamientos espaciales, la red de internet satelital Starlink, los contratos con agencias gubernamentales como la NASA y el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Según la plataforma de inversión, Starlink es el segmento que genera una parte relevante de sus ingresos, y la gran diferencia respecto a las 'telecos' tradicionales es que no necesita desplegar miles de kilómetros de fibra ni construir enormes infraestructuras terrestres para prestar servicio.

En esta línea, su red de satélites le permite ofrecer conectividad prácticamente global, llegando a zonas rurales, transporte marítimo, aviación, empresas y regiones donde las redes tradicionales tienen mayores dificultades.

Asimismo, Starlink aspira a participar en servicios de la nube, transmisión de datos, inteligencia artificial, conectividad empresarial y comunicaciones críticas, segmentos que tradicionalmente han estado dominados por operadores de telecomunicaciones y grandes proveedores de infraestructura digital.