El embajador de EEUU en la UE insta a Europa a no multar a las tecnológicas ante el desarrollo de la IA

Archivo - Banderas de Estados Unidos y la UE - NICOLAS MAETERLINCK / BELGA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en la Unión Europea (UE), Andrew Puzder, ha pedido a los gobiernos europeos que paren de imponer multas a las grandes tecnológicas y que eviten el exceso de regulación para facilitar el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial (IA).

"Si la Unión Europea va a participar en la economía de la IA va a necesitar centros de datos, datos y acceso a la infraestructura de hardware de IA de Estados Unidos, y no se puede regular en exceso, cambiar las reglas del juego y multar a las empresas con enormes sumas de dinero", ha sostenido Puzder en declaraciones a la cadena estadounidense CNBC.

El embajador norteamericano ha insistido en que la UE va a necesitar de la construcción de infraestructura de IA como centros de datos de empresas estadounidenses si no quiere quedarse fuera de la economía de la inteligencia artificial, por lo que no puede excluir a estas compañías del continente.

"Por lo tanto, creo que es importante que Europa analice con mucha atención sus acciones con respecto a esas empresas. Y creo que es importante que esas empresas consideren las perspectivas de seguir realizando negocios importantes en la UE", ha aseverado.

La UE ha impuesto sanciones millonarias a grandes empresas norteamericanas por no cumplir con las normas comunitarias. La Comisión Europea multó con 120 millones de euros a la compañía de Elon Musk, 'X', por no cumplir la Ley de Servicios Digitales.

Otras como Meta o Apple también han sido sancionadas por la UE con cantidades millonarias, 200 millones de euros y 500 millones, respectivamente, por sus respectivos incumplimientos de la Ley europea de Mercados Digitales.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia y responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha advertido en varias ocasiones de posibles multas a las empresas que no cumplan con la regulación europea.