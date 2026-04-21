EM&E se adjudica un contrato de estaciones de armas remotas del Ministerio de Defensa por más de 3 millones

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, se ha adjudicado un contrato para adquirir estaciones de armas remotas licitado por el Ministerio de Defensa por más de 3 millones de euros, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press.

Este convenio ha sido adjudicado por la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada y tiene un presupuesto de 3.371.166 millones de euros para una ejecución de cuatro años desde su formalización.

El objeto es la adquisición de estaciones de armas remotas (RWS) para vehículos Vamtac de la Infantería de Marina, es decir, un vehículo todoterreno de tracción a las cuatro ruedas destinado principalmente al ámbito militar y fabricado por la empresa española Urovesa en Santiago de Compostela (Galicia).

Según consta en los documentos consultados, se trata de la oferta "más ventajosa" para la administración conforme a lo expresado a las actas del expediente.

No obstante, fue la única oferta recibida por el departamento liderado por Margarita Robles.