Los empleados de Azucarera tachan de "tomadura de pelo" la propuesta de la empresa en la negociación del ERE

LEÓN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los empleados de Azucarera han manifestado que las propuestas presentadas por la empresa, AB Azucarera Iberia, en el marco de la negociación del ERE planteado son "una tomadura de pelo" y su voluntad negociadora es "prácticamente inexistente".

"Queremos dejar claro que nuestra propuesta de incentivar y hacer atractivos los traslados a otros centros, así como abrir la puerta a la salida voluntaria de los compañeros mayores de 58 años, está orientada a minimizar el impacto y la tragedia que supone en algunos casos un despido", ha concretado a Europa Press el comité de empresa en un comunicado.

Por otra parte, el comité de empresa ha rechazado el plan de viabilidad entregado a los sindicatos, que "se compone de tres hojas". "Si este es el plan que tienen los actuales gestores de la empresa para dar confianza a sus inversores y a los trabajadores que se queden apaga y vámonos", ha enfatizado.

En la reunión de la comisión negociadora que se produjo en Madrid en el día de ayer los representantes sindicales volvieron a solicitar a la empresa la información relativa a los contratos, así como toda aquella documentación financiera y fiscal que se les ha requerido con anterioridad.

"Entendemos que la información que pedimos sirve para constatar las causas que se han alegado para la presentación del ERE y que nosotros no compartimos, no lo sustentan, de la misma forma que no se respalda el cierre de la fábrica de La Bañeza, maquillando el mismo con el dejar una pequeña actividad para poder decir que la fábrica solo deja de molturar y evitar alargar el proceso negociador a seis meses si fuera un cierre definitivo", ha puntualizado el comité de empresa.

Por su parte, el asesor de la empresa reiteró en dicha reunión "las mismas causas" que han motivado su negativa a la entrega de la documentación financiera solicitada ya que, a su juicio, "exceden en lo requerido".

En este contexto, la empresa ha manifestado en la reunión que la recolocación de los 37 trabajadores fijos-discontinuos de Miranda de Ebro (Burgos) está "supeditada al cambio de contrato", ya que las condiciones de la campaña de remolacha son diferentes que en la de refino.

Asimismo, AB Azucarera Iberia ha propuesto mejorar hasta un 80 por ciento el plan de recolocación de la empresa LHH; estudiar la posibilidad de recolocación en vacantes del grupo, entendiendo que la subrogación contractual no es posible; realizar los despidos el día 31 de agosto de 2025 y prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 casos "muy especiales" y considerar la voluntariedad de los despidos si hay permuta.

Por otra parte, la empresa ha propuesto 23 días por año trabajado hasta un tope de 15 meses para todo el personal afectado en el ERE y el abono de la parte proporcional del premio de antigüedad.