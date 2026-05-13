La empresa de IA Nebius incrementa un 684% sus ingresos en el primer trimestre y sale de pérdidas

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía especializada en IA Nebius aumentó sus ingresos un 684% entre enero y marzo, hasta rozar los 400 millones de dólares (unos 340 millones de euros), frente a los 51 millones de dólares (millones de euros) anotados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Nebius ha cerrado en los últimos meses varios acuerdos milmillonarios con gigantes tecnológicos como Meta o Nvidia ante lo que se ha situado como una de las empresas de infraestructura de IA mejor posicionadas en un momento marcado por la creciente demanda mundial de computación de IA.

Frente a las pérdidas de 113,5 millones de dólares (97 millones de euros) registrados entre enero y marzo de 2025, Nebius anotó un beneficio neto de 621,2 millones de dólares (530 millones de euros) en este primer trimestre, gracias a la inclusión de 780 millones de ganancias por reevaluación de inversiones.

En el primer trimestre, la compañía recaudó 6.300 millones de dólares (5.382 millones de euros), incluyendo una inversión de capital de 2.000 millones de dólares (1.708 millones de euros) de Nvidia y 4.300 millones de dólares (3.673 millones de euros) provenientes de valores convertibles a tasas favorables.

"Los logros que nuestro equipo consiguió en el primer trimestre nos preparan para un éxito continuo. Nuestra capacidad se está expandiendo rápidamente, y nuestra plataforma en la nube integral es de primera clase, desde la capa de infraestructura hasta nuestras capacidades de inferencia y agentes", ha indicado el consejero delegado y fundador de Nebius, Arkady Volozh.

En las operaciones previas a la apertura de la Bolsa estadounidense, las acciones de Nebius marcan un incremento de su precios de alrededor de un 14%.