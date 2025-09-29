Enagás Renovable, Bioreciclaje de Cádiz y Waga Energy desarrollarán un proyecto de biometano en Cádiz

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Enagás Renovable y Bioreciclaje de Cádiz, consorcio público-privado formado por Valoriza Servicios Medioambientales, GS Inima, y el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz, que gestiona el Complejo Ambiental de Miramundo - Los Hardales, se han unido para el desarrollo de un proyecto de generación de biometano en el Depósito Controlado de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, informaron las compañía.

Para ello, han firmado un acuerdo con Waga Energy, especialista en la producción de biometano a partir de gas de vertedero, para impulsar la producción de este gas renovable en Medina Sidonia.

La iniciativa se desarrollará en el complejo ambiental de Miramundo - Los Hardales, que gestiona el servicio público de tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos de 34 municipios, y que pertenece al Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz.

Como parte de este acuerdo, Waga Energy construirá una unidad de depuración utilizando su tecnología patentada Wagabox para valorizar el biogás producido por los residuos depositados en el vertedero en forma de biometano. Se trata del segundo contrato de la compañía en España, tras la del primera ubicado cerca de Barcelona.

Waga Energy, propietario y operador de la tecnología Wagabox, prestará un servicio de depuración del biogás de vertedero hasta mayo de 2038 y entregará el biometano al consorcio formado por Bioreciclaje de Cádiz y Enagás Renovable, que será el encargado de inyectar el biometano en la red, así como de comercializarlo. La planta de producción de biometano de Cádiz entrará en servicio en 2027.

Esta se ha diseñado para valorizar un caudal de hasta 2.400 metros cúbicos/hora de biogás e inyectará aproximadamente 80 gigavatios hora (GWh) de biometano al año a la red de transporte de gas natural, lo que equivale al consumo energético anual de aproximadamente 16.000 hogares.

Las compañías estimaron que la nueva planta de producción de biometano evitará la emisión a la atmósfera de alrededor de 21.000 toneladas anuales equivalente de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a alcanzar la neutralidad climática.

340.000 TONELADAS DE RESIDUOS AL AÑO.

El complejo medioambiental de Miramundo, gestionado por Bioreciclaje de Cádiz, gestiona el servicio público de transferencia, transporte, tratamiento y eliminación de residuos de los municipios de la entidad provincial Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz, proporcionando una solución social y medioambiental a sus 618.000 habitantes.

El centro procesa unas 340.000 toneladas de residuos al año. En la actualidad, el biogás se valoriza parcialmente mediante dos motores para producir electricidad y calor. La nueva planta de biometano permitirá inyectar este gas renovable en la red, contribuyendo a la descarbonización del sistema energético.