Trump nombra a los CEO de Nvidia y Meta entre los consejeros sobre ciencia y tecnología de la Casa Blanca

Archivo - 29 May 2023, Taiwan, Taipei: Nvidia president and CEO Jensen Huang speaks at a keynote while holding the Grace Hopper superchip CPU at COMPUTEX Taipei. The COMPUTEX 2023 runs from 30 May to 02 June 2023. Photo: Walid Berrazeg/SOPA Images via ZUM - Walid Berrazeg/Sopa Images Via Z / Dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado a los primeros 13 miembros de su Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología (PCAST), entre los que figuran el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, y el de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, que brindarán recomendaciones sobre cómo reforzar el liderazgo estadounidense en ciencia y tecnología, incluyendo la inteligencia artificial.

Establecido por decreto presidencial en enero de 2025, este órgano reúne a las figuras más destacadas del país en ciencia y tecnología para asesorar al presidente y brindar recomendaciones sobre estos ámbitos, incluyendo temas relacionados con las oportunidades y los desafíos que las tecnologías emergentes como la IA presentan para la fuerza laboral estadounidense.

Desde que el presidente Franklin D. Roosevelt creó su Consejo Asesor Científico en 1933, cada presidente de EEUU ha establecido su propio comité asesor del PCAST, integrado por científicos, ingenieros y líderes de la industria.

El Consejo estará copresidido por David Sacks y Michael Kratsios. Además de Zuckerberg y Huang, también han sido nombrados como miembros el inversor tecnológico Marc Andreessen; Sergey Brin, cofundador de Google; Safra Catz, exdirectora financiera de Oracle; el CEO de Dell, Michael Dell; Jacob DeWitte, fundador y CEO de Oklo; Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase; Larry Ellison, cofundador y exconsejero delegado de Oracle; el emprendedor David Friedberg; el físico John Martinis; Bob Mumgaard, CEO de Commonwealth Fusion Systems; y Lisa Su, consejera delegada de AMD.

En este sentido, la Casa Blanca señala que el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología puede estar compuesto por hasta 24 miembros, por lo que "próximamente se nombrarán miembros adicionales y se informará sobre la primera reunión".