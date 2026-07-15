Ence culmina en Navia la modernización de su parque de madera y mejoras energéticas tras invertir 48 millones

Archivo - La planta industrial de Ence en Navia. - ENCE - Archivo

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ence ha culminado en su biofábrica de Navia (Asturias) la ejecución y puesta en marcha de dos proyectos industriales orientados a mejorar su competitividad, con una inversión conjunta de 48 millones de euros, según ha informado la compañía.

Por un lado, la planta ha completado la sustitución de una de las líneas del parque de maderas por una nueva infraestructura de mayor capacidad, equipada con dos descortezadores y una astilladora que permiten procesar madera de hasta cinco metros de longitud y tratar la totalidad del eucalipto 'nitens' con corteza.

Esta actuación incrementa la disponibilidad de corteza propia para su uso como biocombustible en la caldera de biomasa, lo que reduce la dependencia de recursos externos y optimiza el aprovechamiento de subproductos, reforzando el modelo de economía circular de la instalación.

En paralelo, Ence ha impulsado la eficiencia energética del proceso de fabricación de celulosa mediante la sustitución de combustibles fósiles en los hornos de cal, una de las fases de mayor consumo térmico. Para ello, ha puesto en marcha una nueva planta de preparación de biomasa que integra las fases de recepción, cribado, almacenamiento, secado, triturado y dosificación, junto con la instalación de quemadores adaptados al uso de biomasa pulverizada.

Según la compañía, el impacto de estas actuaciones se traduce en una mejora directa de la competitividad de la biofábrica asturiana. Del total de la inversión, 13 millones de euros han sido financiados a través de la línea de eficiencia energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).