Endesa afirma que REE rechazó analizar sobretensiones antes del apagón al estimar que no era ningún incidente

Archivo - El CEO de Endesa, José Bogas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha afirmado este lunes que Red Eléctrica de España (REE) rechazó analizar episodios de sobretensiones en el sistema dos meses antes del apagón del 28 de abril de 2025 al considerar que estos no eran "ningún incidente".

Es una de las conclusiones que el directivo de la compañía ha dejado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el cero eléctrico acontecido hace un año. En concreto, Bogas ha explicado que a partir de 2025 el sistema empezó a adolecer subidas de tensión "tremendas", una de ellas el 31 de enero.

El directivo ha dicho que las empresas eléctricas remitieron el 10 de febrero un escrito al operador del sistema para convocar al Grupo de Análisis de Incidentes (GRAI) y Red Eléctrica rehusó la propuesta al considerar que el episodio no era reseñable.

"El 10 de febrero nosotros le pedimos a Red Eléctrica analizar el incidente y dicen que no, que no ha sido ningún incidente", ha expuesto Bogas ante los grupos parlamentarios del Congreso.

LA OPERACIÓN REFORZADA DEBERÍA SER LA OPERACIÓN NORMAL

A renglón seguido, Bogas ha comentado que la denominada operación reforza del sistema eléctrico que se activó después del apagón para dar una mayor estabilidad con un mayor uso de energías convencionales, especialmente ciclos combinados de gas natural, tendría que ser la operación normal y haber estado activa antes del apagón.

En este sentido, cree que el operador sí cometió una "imprudencia" al no tener activado este modo de operación y trabajar al límite del control de la tensión cuando ya se habían producido avisos. "La imprudencia para mí es, bueno, pues no haberse dado cuenta de esto y haber seguido creyendo que la tensión se podía mantener sin que ocurriera nada", ha remachado.

Sobre ese modo reforzado, el consejero delegado de la eléctrica ha dicho que Endesa ha sacado un margen de 30 millones de euros adicionales, pero ha perdido 200 millones de euros en comercialización.

RED ELÉCTRICA "REACCIONÓ TARDE"

En lo que se refiere a la actuación de Red Eléctrica el día del apagón, Bogas ha dicho que, a su juicio, el operador "reaccionó tarde" y debería haber puesto más elementos síncronos de generación y haber reclamado más energía hidráulica y pedir un ciclo combinado adicional.

Sobre los expedientes sancionadores que ha abierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por indicios de infracción en el apagón, el directivo ha asegurado que las instalaciones de Endesa señaladas por Competencia (Biescas, Ondinas, Vandellós, Ascó, Mediano, Mequinenza y Ribarroja de Ebro) "no contribuyeron al apagón".

Bogas ha defendido la actuación de su empresa durante el cero energético y ha desdeñado que ninguna de estas instalaciones tuviera responsabilidad alguna del cero energético, aunque ha matizado que hay que estudiar si había algún tipo de incumplimiento en los dos años anteriores al episodio.

En lo que respecta a cuántos megavatios de instalaciones de Endesa han solicitado la habilitación al operador del sistema para el control de tensión, Bogas ha dicho que lo ha solicitado el 100% de los que pueden pedirlo y esperan que estén habilitados en este semestre y ha precisado que ya se ha activado alrededor del 50%.

CRÍTICAS AL INFORME DE ENTSO-E.

Durante su comparecencia también ha lanzado críticas al informe elaborado por el panel de expertos europeos (Entso-E) al considerar que hay un "conflicto de interés clarísimo" por la presencia de Red Eléctrica en ese panel.

De hecho, Bogas ha dicho que Endesa ya ha remitido una carta de protesta por las "carencias" que entiende que tiene el documento y ha asegurado que ejercerán acciones legales al respecto.

Por otro lado, el directivo ha aseverado que las energías renovables han contribuido a abaratar el precio de la energía eléctrica en España, de manera que si en 2019 la luz en el país era más cara que en Francia o Alemania la situación en la actualidad se ha revertido.

De este modo, ha apuntado que si en 2019 la luz de España era un 22% más cara que la de Francia, el porcentaje ha descendido hasta un 2-3%, mientras que ahora España tiene en torno a un 20% la luz más barata que Alemania.

"Las renovables han contribuido de forma decidida a mejorar el medio ambiente y a ser más competitivos. Sin ninguna duda", ha apostillado Bogas, que no obstante se ha declarado pronuclear por la "estabilidad" que aportan al sistema eléctrico. Además, ha avisado que la sustitución de centrales nucleares será por centrales de gas, que contribuirán a subir el precio de la luz y a subir las emisiones.