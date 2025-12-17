Endesa supera los 400.000 autoconsumos conectados a su red de distribución - ENDESA

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha alcanzado un nuevo hito al superar los 400.000 suministros de autoconsumo conectados a su red de distribución, según ha informado este miércoles la compañía en un comunicado.

La empresa ha avanzado que esta cifra representa un crecimiento del 20% respecto al acumulado en 2024 y consolida su liderazgo en la activación de instalaciones de autoconsumo en la red de distribución eléctrica española.

En los últimos cinco años se ha multiplicado por más de 12 el número de instalaciones conectadas a la red de e-distribución, lo que refleja el compromiso de Endesa con el nuevo modelo energético y con que cada vez más personas y entidades puedan participar activamente en la generación y gestión de su propia energía.

La potencia de las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red de e-distribución roza los 4,4 gigavatios (GW), con un incremento del 11,4% en el año, lo que evita la emisión de 3,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y genera energía suficiente para cubrir el consumo de 2,2 millones de hogares.

e-distribución, que gestiona la red de distribución eléctrica en Andalucía, Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias y parte de Extremadura, ha registrado crecimientos en la activación de autoconsumos en todas estas áreas y tanto en instalaciones individuales como colectivas.

Los autoconsumos individuales aumentaron un 16% en el año, hasta rozar los 368.000 puntos de suministro, mientras que los colectivos han superado los 33.700, el doble que al cierre de 2024 y siete veces más que al finalizar 2023.

Aunque el autoconsumo individual sigue siendo el más extendido, el colectivo gana peso año tras año, impulsado por comunidades de vecinos, polígonos industriales y agrupaciones empresariales que apuestan por compartir la generación renovable.

AYUDA EN LA TRAMITACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN

Las mejoras introducidas en la tramitación del autoconsumo, tanto en los procesos de validación como en la información a los clientes, han permitido agilizar la activación de estas instalaciones, especialmente en el caso de los autoconsumos colectivos.

En concreto, la compañía ha incorporado nuevas funcionalidades en la web de e-distribución, donde se ofrece información actualizada sobre modalidades de autoconsumo, trámites y preguntas frecuentes.

En el área privada, los clientes pueden seguir en tiempo real el estado de sus solicitudes y conocer en todo momento en qué punto se encuentra la tramitación.

Entre las nuevas herramientas destacan un validador de ficheros TXT, que detecta errores de formato en la documentación exigida para autoconsumos colectivos y evita retrasos, y un simulador que comprueba el cumplimiento de las distancias reguladas para la conexión.