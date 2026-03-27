Endesa triplica los puntos para sus clientes del programa 'Para Ti'

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MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ofrece a los más de dos millones de usuarios que ya forman parte de su programa 'Para ti', y aquellos que se inscriban antes del 14 de abril, triplicar sus puntos mensuales entre el 15 de abril y el 14 de mayo.

En un comunicado, la eléctrica indicó que, en un contexto marcado por la incertidumbre, "refuerza su compromiso con la tranquilidad y la confianza de sus clientes, apostando por la estabilidad de precios como eje fundamental de su propuesta de valor, y ofreciendo tarifas de precio fijo y estable las 24 horas del día".

En concreto, este incremento se aplicará tanto a los puntos obtenidos por mantener contratos activos con Endesa como a los generados por la activación de la factura digital.

Con esta iniciativa, la energética señaló que quiere ofrecer a sus clientes "una oportunidad de ahorro más inmediata, premiando su confianza y reforzando una relación basada en la cercanía, la estabilidad y el valor a largo plazo".

Desde su lanzamiento hace dos años, el programa ha repartido más de 40 millones de euros en beneficios, ofreciendo descuentos directos en factura, sorteos exclusivos y ventajas en ocio, viajes y carburantes.

'Para Ti' es una herramienta para premiar la confianza de los clientes, a través de la que se pueden ir acumulando puntos y canjearlos por ahorro en sus facturas de luz y/o gas de una forma sencilla.

Así, se acumulan puntos no solo por ser cliente, también por contratar un nuevo suministro, por superar retos de eficiencia a través de la iniciativa 'Premiamos tu Eficiencia', por traer a un amigo, manteniendo activa la factura digital o, simplemente por el hecho de inscribirse ya se reciben los primeros 10 euros en puntos de bienvenida.