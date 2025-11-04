Eni cierra la venta de un 20% de Plenitude a Ares por 2.000 millones

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eni ha cerrado la venta de una participación del 20% en el capital social de Plenitude Spa, su filial de renovables, a los fondos de Ares Alternative Credit, afiliados a Ares Management Corporation, informó la energética italiana.

Con esta operación, basada en un valor de capital ('equity value') de Plenitude de 10.000 millones de euros y un valor de empresa ('enterprise value') superior a 12.000 millones de euros, Eni ha recibido 2.000 millones de euros.

El consejero delegado de Plenitude, Stefano Goberti, indicó que la llegada de un nuevo inversor "pone de relieve el atractivo del modelo de negocio distintivo y destaca la evolución del valor de Plenitude". "Estamos seguros de que, juntos, continuaremos avanzando con determinación en este proyecto de crecimiento común", dijo.

Por su parte, Stefano Questa, 'partner' y 'co-head de European Alternative Credit en Ares, se mostró satisfecho de colaborar con los equipos de Plenitude y Eni "en la siguiente etapa de crecimiento de la compañía".

Plenitude opera en más de 15 países de todo el mundo, con un modelo de negocio que integra más de 4,8 gigavatios (GW) de capacidad instalada en energías renovables, venta de energía y soluciones energéticas en Europa.

La compañía presta servicio a 10 millones de clientes y gestiona una amplia red de 22.000 puntos de recarga pública para vehículos eléctricos. Para 2028, se ha propuesto alcanzar los 10 GW de capacidad renovable instalada a nivel mundial.