ERSM Grupo adquiere una participación inicial del 40% en la Correduría Manuel Mora

Ricardo Soler, CEO de ERSM Grupo, y Manuel Mora, socio fundador de la correduría Mora - ERSM GRUPO

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo español de intermediación de seguros ERSM y la Correduría Manuel Mora, con sede en Santander y Madrid, han acordado que ERSM Grupo adquiera una participación inicial del 40% en Manuel Mora, con opción de incrementarla.

La integración, aprobada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DSGFP), "respetará la identidad y los valores que han consolidado a Manuel Mora" y se mantendrá y reforzará el equipo actual, informa ERSM este martes en un comunicado.

La correduría se fundó hace más de 30 años en Santander, ronda los 3.000 clientes, alcanzó un volumen de primas intermediadas de 5 millones de euros en el último año, y su cartera está especialmente enfocada en el ramo de Vida, aunque con actividad en otros.

Manuel Mora, socio-fundador de la correduría, ha destacado que el acuerdo les da nuevas oportunidades de crecimiento, "una estructura más potente y una visión compartida de excelencia".

El director general de ERSM, Salvador Vilallonga, ha explicado que la operación responde a su modelo de crecimiento de asociarse con "corredurías sólidas, con equipos comprometidos y con una cartera de clientes fiel".

Según ERSM, se trata de tener una red de corredurías de valor, con sinergias operativas, tecnológicas y comerciales, y de competir con grandes estructuras del sector "sin renunciar a la cercanía" con el cliente, y asegura que la integración no cambia las condiciones contractuales ni los equipos.