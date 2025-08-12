Escarrer(Meliá) agradece la labor de INFOCA y la comprensión de los clientes tras el desalojo del Atlanterra

Medios terrestres y aéreos operan en el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, cercano a la playa de Bolonia, a 11 de agosto de 2025, en Tarifa (Cádiz, Andalucía, España). L - Nono Rico (Europa Press)

El consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha expresado este martes su agradecimiento a los efectivos de INFOCA, al equipo del hotel Meliá Atlanterra y a los clientes por su comprensión, después de que el establecimiento tuviera que ser desalojado a causa del incendio declarado en la tarde del lunes en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz).

Escarrer, en un mensaje en la red social X, ha asegurado que el hotel "espera recibir de nuevo, lo antes posible", a todos los clientes que han debido realojar en hoteles cercanos y ha pedido que "se minimice el impacto sobre este paraíso".

Asimismo, ha destacado "la increíble entrega y esfuerzo" de los efectivos de extinción y "el cuidado" mostrado por los colaboradores de Meliá Atlanterra hacia los huéspedes durante la evacuación preventiva.

El incendio, declarado a las 14:20 horas del lunes, ha obligado a desalojar a más de 2.000 personas, entre ellas clientes de hoteles como el Meliá Atlanterra y el Hotel Cortijo, así como residentes y visitantes de las urbanizaciones de Atlanterra, Montaña de Los Alemanes y de la playa de Los Alemanes.

Según INFOCA, el avance de las llamas se vio favorecido por la aparición de "focos secundarios" a unos 500 metros de la cabeza del incendio. La concentración de medios en el flanco izquierdo, que amenazaba directamente a Atlanterra, permitió frenar su propagación, aunque no evitó el desalojo preventivo de la zona.

Meliá ha habilitado su 'call center' para atender cualquier consulta de los clientes afectados y trabaja para que puedan regresar al hotel "lo antes posible", ha indicado Escarrer.