Escasos avances en negociaciones de pesca con España, Francia e Italia, unidos para más días en Mediterráneo

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, junto a su homólogo de Suecia en el marco de la reunión del reparto de cuotas en Bruselas. - FREDERIC SIERAKOWSKI // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones entre los Estados miembros y la Comisión Europea para fijar las cuotas y totales admisibles (TAC) del Atlántico y el Mediterráneo en 2026 avanzan lentamente tras la primera noche de conversaciones, mientras España, Francia e Italia mantienen un frente común para revertir el recorte propuesto para el Mediterráneo y lograr más días de faena.

La Comisión Europea presentó ayer una propuesta de compromiso sobre los días de actividad en el Mediterráneo, pero fuentes europeas señalan que los avances siguen siendo limitados y que la negociación permanece abierta y marcada por la complejidad de conciliar los intereses de los países afectados por la drástica propuesta para el Mediterráneo occidental.

Bruselas planteaba como base negociadora un recorte del 65% de los días de faena, hasta apenas 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel de actividad similar al de 2024 -unos 130 días- solo si se realizan nuevas medidas de compensación, que tanto el Gobierno como el sector ven con recelo.

España, Francia e Italia, los países más afectados, consideran que la propuesta es inasumible y reclaman que las medidas de conservación ya aplicadas se reflejen en el reglamento de pesca de 2026. Sostienen que el estado de los caladeros ha mejorado y que el sector ya ha adoptado medidas "potentes y ambiciosas" que se reflejarán en futuros dictámenes científicos.

De lado español recuerdan que más de 550 buques de arrastre han acometido medidas de selectividad de las capturas, mientras que puertas voladoras se han instalado en casi 200 buques pesqueros, por lo que el Ejecutivo europeo debe premiar este esfuerzo y no imponer una nueva batería de medidas que consideran de difícil aplicación.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, llegó a la cita reclamando que la flota española en el Mediterráneo tenga más días de actividad en 2026, tras tachar como "de otro planeta" la propuesta del Ejecutivo europeo. Todo antes de arrancar la maratoniana negociación con sus homólogos europeos que previsiblemente se prolongará hasta la madrugada del viernes al sábado.