Escribano cuestiona la falta de inversión de General Dynamics en Santa Bárbara, que ha lastrado su crecimiento

General Dynamics no quiere desprenderse de su fábrica en Asturias, en la que se produce el 8x8 Dragón para el Ejército español

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha afeado este jueves la gestión de Santa Bárbara Sistemas por parte de su propietaria, General Dynamics European Land Systems (GDELS), y ha opinado que "no ha habido inversión", que "no ha crecido" y que "ha destruido casi todo el tejido industrial que tuvo la que fue en su día la gran empresa Santa Bárbara".

Así se ha expresado el 'primer espada' de Indra en su comparencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, a la que ha acudido a petición del PP.

La valoración de Escribano se produce en un contexto en el que GDELS ha rechazado una oferta por parte de Indra para hacerse con la fábrica de la compañía en Trubia (Asturias), planta en la que se produce el blindado 8x8 Dragón para el Ejército español a través del consorcio Tess Defence, controlado por Indra y en el que también participan Santa Bárbara Sistemas, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

"No ha habido inversión, no ha crecido y, más bien, ha destruido casi todo el tejido industrial que tuvo lo que fue en su día la gran empresa Santa Bárbara. Y, por ese motivo, desde Indra se le lanzó una opción para comprar las capacidades y pagar por el uso de ellas. Es una compra muy exitosa para el vendedor. Más que nada porque también lo que vamos a hacer es traer otras tecnologías industriales", ha subrayado Escribano, que ha matizado que este comentario lo ha realizado como "ciudadano" y no como presidente de Indra.

Asimismo, Escribano ha opinado que Santa Bárbara Sistemas es un "gran anhelo" del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra, en el sentido de tener una fábrica nacional de este tipo.

NUEVOS CONTRATOS EN TRUBIA

En este contexto, cabe señalar que Santa Bárbara Sistemas ha reforzado la producción de su fábrica en Trubia (Oviedo) con la asignación de nuevos contratos procedentes de programas internacionales de otras compañías de GDELS por un importe de 50 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes de la empresa.

Con este movimiento, la compañía busca resaltar el carácter prioritario que le otorga a esta planta dentro de su ecosistema productivo, dado que las instalaciones de Trubia se han convertido en un centro de excelencia de General Dynamics European Land Systems en la fabricación de subconjuntos de vehículos blindados para todos los mercados del grupo.

La asignación de estos contratos a la fábrica de Trubia se enmarca en la estrategia de impulsar la penetración de Santa Bárbara Sistemas más allá de España, dado que en los últimos dos años la planta asturiana ha participado en diversos contratos internacionales del grupo GDELS destinados a cuatro países extranjeros, la mayoría de ellos europeos.

De hecho, en Trubia se han fabricado componentes principales y subconjuntos para alrededor de 320 vehículos blindados adquiridos a través de GDELS, a lo que se suma el reciente contrato suscrito por Santa Bárbara Sistemas para el suministro de 42 unidades del ASCOD (Pizarro en España) para las Fuerzas Armadas de Letonia, un programa que se ejecutará de forma íntegra en la planta astuariana.

General Dynamics ha descartado la posibilidad de vender Santa Bárbara Sistemas, bien sea su capacidad productiva (las fábricas y el personal) o su 'know how' (sus planos y su tecnología, por ejemplo).

Así lo ha puesto de manifiesto la compañía en un comunicado interno dirigido a la plantilla al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se deja claro que, lejos de querer desprenderse de la empresa, General Dynamics quiere reforzar sus acuerdos y potenciar su capacidad industrial en sistemas terrestres en España para acompañar el objetivo europeo de alcanzar la soberanía estratégica.