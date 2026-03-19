Escribano (EM&E) renuncia a la operación de integración con Indra tras la presión de la SEPI

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

EM&E Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) ha renunciado a la operación de integración con Indra después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiese resolver el conflicto de interés existente en la empresa de defensa y tecnología relacionado con esta operación.

Así, a la vista del escrito remitido por EM&E, el consejo de administración de Indra ha dado por concluido el proceso de análisis de la potencial operación.

Esta decisión se ha producido después de que el máximo órgano de gobierno de Indra, reunido esta tarde, haya recibido un escrito remitido por EM&E en el que se comunica lo siguiente: "A la vista de la Información Relevante publicada por la SEPI el pasado 18 de marzo de 2026, desde EM&E consideramos que no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering, por lo que EM&E se retira de la operación".

Según el comunicado de EM&E, al que tuvo acceso Europa Press, la compañía ha adoptado esta decisión para evitar cualquier riesgo que pueda afectar a Indra

"Desde EM&E, primer accionista privado de Indra, subrayamos que esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de evitar cualquier riesgo que pudiera afectar a Indra. En este sentido, consideramos que frenar en este momento es la mejor forma de salvaguardar el proyecto de crecimiento de la compañía, un proyecto estratégico liderado por su presidente, Ángel Escribano, para reforzar el posicionamiento de la cotizada tanto a nivel nacional como internacional", indica el texto.

En el comunicado, la empresa de los Escribano explica que ha decidido frenar en el proceso de integración con Indra en un "momento clave" para el desarrollo de la compañía tecnológica. "Esta decisión responde a la voluntad de preservar los intereses de la cotizada por encima de la propia operación y proteger su ambicioso proyecto de crecimiento en el sector de la defensa", subraya.

Con este movimiento, EM&E reafirma su compromiso con Indra y con su consolidación como "actor clave" en el ámbito de la defensa, "priorizando en todo momento la protección de sus intereses y la solidez de su proyecto empresarial bajo el liderazgo de Ángel Escribano", reza la misiva.

EM&E insiste además en que, aunque la integración se contempla como un "potencial acelerador" del desarrollo estratégico de Indra, actualmente no se dan las circunstancias adecuadas para avanzar en dicha operación. "Por ello, preferimos esperar a un contexto más favorable que permita retomar el proceso con plenas garantías", añade.

El desestimiento de la operación está pasando factura a los títulos de Indra, que se desplomaban un 12% a las 17.19 horas, hasta los 50,05 euros.