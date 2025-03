Escribano Mechanical & Engineering 'escucha' al Gobierno y abre la puerta a invertir en startups y tecnologías

El consejero delegado de Escribano afirma que este año se entregarán más de 80 unidades de 8x8 Dragón

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Fernando Fernández, ha afirmado este lunes que su compañía está abierta a las distintas oportunidades de mercado que puedan surgir y que su empresa escucha los "mensajes del Gobierno", que animan al sector invertir en startups y en tecnologías como la fotónica.

"Desde Escribano oímos los mensajes del Gobierno. Nos han dicho que hay que invertir y apoyar startups, tecnologías. Están muy interesados en fotónica, en electrónica en general. Siempre estamos abiertos ahí", ha afirmado el directivo en declaraciones a Europa Press tras participar en el primer encuentro 'Industria de Defensa' organizado por el diario económico 'Expansión'.

Fernández ha subrayado que, a pesar de que su compañía está abierta a este tipo de operaciones, los potenciales volúmenes de inversión que se pueden esperar no serán tan elevados como los de otras empresas del sector más grandes.

EM&E posee en la actualidad el 14,3% de Indra y es el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás del 28% que tiene el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Acerca de la posibilidad de que EM&E eleve su peso en Indra, Fernández ha destacado que en estos momentos su empresa está consolidando ese 14,3% y que todavía se está adaptando a la salida de Ángel Escribano, que el pasado 19 de enero asumió la presidencia de Indra en sustitución de Marc Murtra, que ahora preside Telefónica.

ENTREGAS DEL 8X8 DRAGÓN

El consejero delegado de EM&E también se ha referido a las entregas de los blindados 8x8 Dragón desarrollados por el consorcio Tess Defence, controlado por Indra y en el que, además de EM&E, participan Santa Bárbara Sistemas y Sapa Placencia.

Fernández ha apuntado que es "casi seguro" que este año se entreguen "más de 80" unidades validadas del 8x8 Dragón, el modelo de blindado para el Ejército de Tierra por el que el Ministerio de Defensa suscribió un contrato valorado en unos 2.000 millones de euros y que ha generado la inquietud manifiesta de la cartera que dirige Margarita Robles debido a los diversos retrasos que ha sufrido el proyecto.

En ese sentido, los plazos estipulaban que en 2024 se deberían haber entregado ya 92 unidades.

"Desde la industria no se ha parado la producción de ningún vehículo. Esos 90 vehículos existen. Lo único que hay que hacer es adaptarle esa validación a su puesto (...) Eso es lo que no se entiende desde afuera, porque todo parece que es retraso. Ha habido un cambio contractual que es que los vehículos se entregaban precalificados y luego poscalificados. Lo que no se ha hecho es entregar los precalificados porque el cliente (el Ministerio de Defensa) no ha querido. Ha querido que todos se entreguen ya calificados", ha relatado Fernández.

En esa línea, el directivo ha subrayado que tanto la industria como el Ministerio de Defensa están "poniendo todo el foco" para que los 8x8 Dragón "existan".

"Lo que tenemos que intentar es no dejarnos afectar por este ruido que existe porque está bastante politizado", ha agregado Fernández, que también ha recordado que la idea de Tess Defence es levantar una nueva factoría en Asturias para el ensamblaje de estos vehículos.

En ese sentido, ahora el ensamblaje de los 8x8 Dragón se hace en la fábrica de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo) y la idea es que en el futuro esta planta pase a encargarse solo de la parte de subcontratista asignada a Santa Bárbara Sistemas (empresa propiedad de General Dynamics European Land Systems).

De hecho, Indra intentó adquirir la fábrica de Trubia, pero se encontró con la negativa de General Dynamics, por lo que, según apuntó la semana pasada el presidente de la compañía en el Congreso, el objetivo de Indra ahora es comprarle a Duro Felguera su factoría de calderería pesada en Gijón para reconvertirla y fabricar blindados, al tiempo que se mantienen entre 120 y 150 empleos.