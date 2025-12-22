España aborda con la Organización Mundial de Sanidad Animal las medidas de control por peste porcina africana

Archivo - Un cerdo en una granja, - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Emilio García Muro, ha explicado este lunes a los delegados nacionales veterinarios de los más de 180 países miembros de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA) la situación epidemiológica de la peste porcina africana (PPA) en España, así como las medidas adoptadas para controlar su expansión.

En concreto, esta jornada, organizada en el marco del Programa Global-Enfermedades Animales Transfronterizas por OMSA, contó también con la participación de Bernard Van Goethem, director de Gestión de Crisis en alimentos, animales y plantas de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, quien destacó la importancia de los principios de control y regionalización de la legislación europea para contener la enfermedad.

Agricultura ha señalado que esta iniciativa surge ante el creciente interés internacional por conocer de manera directa y actualizada la situación de la PPA en España, un país alejado de las zonas previamente afectadas en la Unión Europea.

España, como miembro activo de la OMSA, ha querido reforzar su compromiso con la "transparencia, responsabilidad", y mostrando a sus socios comerciales la eficacia de las medidas adoptadas, que han permitido mantener los flujos comerciales y ofrecer apoyo a los países que necesiten información adicional para levantar restricciones.

García Muro estuvo acompañado por el director adjunto del Laboratorio Nacional de Referencia de PPA, Rubén Villalba, y por el subdirector general de Laboratorios de Sanidad Animal y Vegetal, Manuel Durán, quienes detallaron respectivamente las materias de lucha epidemiológica, y aquellos relativos a los análisis realizados de PPA.