Indemnización por incendios en España: cómo reclamar y qué cubren los seguros tras el peor verano en la última década

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego, a 19 de agosto de 2025, en Palacios de Compludo, León, Castilla y León (España).- Fernando Otero - Europa Press

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

España afronta el peor verano de incendios de la última década, especialmente en las regiones del noroeste peninsular, en donde el fuego ha generado pérdidas materiales, daños medioambientales y situaciones de gran vulnerabilidad para residentes, propietarios y empresas.

En concreto, un total de 382.607 hectáreas han ardido en España en lo que va del año, según cifras del Sistema de Información de Incendios Forestales de Copernicus (EFFIS). Si se confirman estos datos, 2025 sería el año con más hectáreas quemadas en la última década, superando incluso a 2022, año también de graves incendios en el que ardieron más de 200.000 hectáreas hasta agosto.

Ante esta situación, surgen numerosas dudas entre los afectados sobre cómo solicitar indemnizaciones y si pueden acceder a ayudas que compensen las pérdidas causadas por los incendios. A continuación, explicamos los pasos a seguir para reclamar a las aseguradoras y recuperar lo que el fuego ha dejado tras de sí.

ES NECESARIO CONTAR CON UN SEGURO, ¿QUÉ HAGO SI NO LO TENGO?

Los más afectados por los incendios son los agricultores, ganaderos y residentes de las zonas calcinadas quienes deben reclamar indemnizaciones, siendo necesario que cuenten con un seguro.

El seguro agrario lo contrata el agricultor y ganadero que lo considera oportuno. Por su parte, para los que carezcan de este, es clave la declaración de 'zona catastrófica' por parte del Gobierno, ya que de esta forma se tiene derecho a las ayudas.

En esta línea, la próxima semana el Consejo de Ministros aprobará la declaración de 'zona catastrófica'. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que se fijarán los territorios afectados para la fijación de estas zonas.

El titular del ramo ha recordado que agricultores y ganaderos cuentan con el seguro agrario, que cubre el riesgo de incendio tanto en las actividades agrarias como de las ganaderas.

Además, Planas ha tranquilizado y aclarado que agricultores y ganaderos que se hayan visto afectados por estos incendios, que es "fuerza mayor", percibirán "exactamente igual" las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

¿QUÉ CUBREN LOS SEGUROS?

En primer lugar, para los que cuentan con un seguro, es necesario diferenciar entre los mismos y lo que cubre cada uno. En este caso, los más relevantes son el seguro agrario y el seguro del hogar.

El seguro agrario está diseñado para proteger explotaciones agrícolas y ganaderas frente a daños ocasionados por fenómenos naturales, como incendios en cultivos y ganado. Por su parte, el del hogar está orientado a viviendas y propiedades particulares y salvaguarda el patrimonio personal y familiar vinculado a la vivienda.

SEGURO AGRARIO:

Según explica Agroseguros, todos los productores asegurados cuentan con protección frente a los riesgos de incendios dentro de la garantía básica de cualquier póliza agraria, tanto por daños en la producción como a la plantación (por ejemplo, arbolado y viñedos). Además, el origen del incendio --sea fortuito o provocado-- no afecta al derecho del asegurado a recibir cobertura.

Seguro ganadero: Se incluye la cobertura de pérdidas que afecten a los animales asegurados, como las cabañas ganaderas.

En esta línea, agroseguro distingue entre dos tipos de seguro ganadero:

1) El seguro para la retirada y destrucción de animales muertos: Incluye el coste de esta recogida pero no entrega una compensación económica al ganadero por las pérdidas.

2) El seguro de vida: cubre varias líneas en función de la especie animal y todas incluyen el riesgo de incendio en su garantía básica.

Seguro forestal: cubre las masas forestales de titularidad privada facilitando su recuperación tras un incendio. Asimismo, cuenta con cobertura para inundaciones, nieve y viento huracanado.

¿CÓMO RECLAMAR A LAS ASEGURADORAS?

El proceso que tiene que seguir un asegurado ante la ocurrencia de un siniestro cuando tiene contratado el seguro agrario es similar a la de otros seguros.

1)Comunicación del siniestro: una vez que el asegurado constata los daños, debe ponerse en contacto con su mediador de seguros o directamente con la entidad aseguradora para notificar el siniestro.

2) Tramitación y tasación: la aseguradora traslada el parte de siniestro a Agroseguro, que es el organismo encargado de gestionar los seguros agrarios en España. En colaboración con las direcciones territoriales correspondientes, Agroseguro y su departamento de tasaciones organizan el proceso de valoración, asignando peritos profesionales independientes que se encargan de visitar la explotación afectada y valorar los daños sufridos.

3) Valoración y pago: una vez completada la tasación y definida la cuantía de los daños, se inician las gestiones administrativas para abonar la indemnización al asegurado.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA RECIBIR LA INDEMNIZACIÓN?

Según datos del informe anual de Agroseguro de 2024, el plazo medio para el pago de la indemnización es de 25 días para seguros agrícolas y 27 días para seguros ganaderos, contando desde la tasación definitiva, es decir, desde que se determina oficialmente el importe de los daños.