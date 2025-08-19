MAPA | Más de 380.000 hectáreas calcinadas en agosto: consulta la superficie quemada a nivel de municipio

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

España afronta el peor verano de incendios de la última década. Un total de 382.607 hectáreas (ha) han ardido en España en lo que va de año, según cifras del Sistema de Información de Incendios Forestales de Copernicus (EFFIS, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea.

Copernicus cifra en 382.607 las hectáreas quemadas en lo que va de año, lo que convierte a este mes de agosto en un punto crítico en la historia reciente de los incendios forestales en España. Hasta finales de julio, el balance era de 41.903 hectáreas calcinadas, y a 7 de agosto apenas superaba las 47.000. Sin embargo, en tan solo unas semanas la superficie arrasada se ha disparado hasta las más de 382.000, lo que supone cerca de 340.000 hectáreas devastadas únicamente en este mes. Si se confirman estas cifras, 2025 sería el año con más hectáreas quemadas en la última década, superando incluso a 2022, año también de graves incendios en el que ardieron más de 200.000 hectáreas hasta agosto.

Los datos del mapa interactivo de este artículo se basan en áreas quemadas detectadas por el satélite MODIS, que permite visualizar con detalle el impacto de los incendios en cada municipio. Muestra tanto superficies afectadas por incendios activos a día de hoy como la de eventos pasados a lo largo de este mes.

La provincia de Ourense es la más afectada por los incendios, con más de 122.000 hectáreas arrasadas. Según el sistema europeo de información sobre incendios forestales Copernicus, las hectáreas calcinadas debido a los incendios forestales en Galicia superan ya las 125.000 en lo que va de agosto, mientras que el cómputo global en España rebasa las 300.000 hectáreas solo en este mes.