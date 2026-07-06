España defiende una PAC más ambiciosa para garantizar el relevo generacional en el campo

Archivo - Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha defendido este lunes una Política Agraria Común (PAC) más ambiciosa para garantizar el relevo generacional en el campo europeo, durante la reunión ministerial sobre Agricultura y Demografía de los Estados mediterráneos y del Sur de la Unión Europea (Med9), celebrada en Zadar (Croacia).

En concreto, García Bernal, que ha participado en este encuentro en representación de España, ha destacado en la sesión inaugural -dedicada al futuro de los jóvenes agricultores en el contexto de la innovación y el intercambio de conocimientos- que España defenderá destinar el 10% de las ayudas de la PAC 2028/2034 al relevo generacional para garantizar el futuro del campo y favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres al sector.

Durante su comparecencia, ha puesto en valor iniciativas nacionales como el programa Cultiva, la plataforma Tierra Joven y la futura Ley de Agricultura Familiar, orientadas a mejorar el acceso a la tierra, la formación, la financiación y el emprendimiento.

En la sesión sobre retornados y revitalización rural, García Bernal ha defendido la necesidad de vincular las políticas agrarias con las de reto demográfico, vivienda, conectividad, servicios públicos y desarrollo territorial.

De esta forma, España ha puesto en valor el programa 'Leader' como una herramienta eficaz para atraer población, generar empleo y revitalizar el medio rural desde las necesidades reales de cada territorio.

La secretaria de Estado ha subrayado que el relevo generacional no puede abordarse solo desde la política agraria, sino que requiere garantizar oportunidades reales para que jóvenes, mujeres y nuevas familias puedan vivir, trabajar y emprender en los pueblos. Así, ha defendido que las zonas rurales "no son un problema, sino una parte esencial de la solución para la cohesión, la sostenibilidad y el equilibrio territorial".