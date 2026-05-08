España muestra en Milán su patrimonio paisajístico y cultural como país invitado de Orticola 2026 - TURESPAÑA

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

España es el país invitado de la edición 2026 de Orticola, uno de los eventos internacionales de referencia dedicados a la cultura del jardín y el paisaje, que se celebra del 7 al 10 de mayo en los Jardines Públicos Indro Montanelli de Milán.

La participación española está impulsada por Turespaña, a través de la Consejería de Turismo en Milán.

La presencia española en 'Orticola 2026' acercará la riqueza del patrimonio paisajístico y cultural de España mediante una propuesta que combinará naturaleza, arte y turismo experiencial.

España cuenta con un stand institucional concebido como espacio de acogida e información para los visitantes, donde se presentará una nueva guía dedicada a los jardines de España y a los distintos itinerarios paisajísticos y cultural de nuestro país.

La consejera de Turismo en Milán, Blanca Pérez-Sauquillo, ha señalado que "la participación como País Invitado de Orticola 2026 supone una oportunidad privilegiada para mostrar el patrimonio paisajístico español en un contexto internacional de excelencia, invitando a descubrir España a través de sus emociones, ritmos y paisajes".

La programación incluirá, entre otros, tres talleres creativos infantiles inspirados en Antoni Gaudí (La Sagrada Familia en mis manos), Joan Miró (La cerámica en flor) y Salvador Dalí (Al colegio con mi bolsa), para crear elementos decorativos con la técnica del trencadís, posavasos decorados con motivos vegetales; y personalización de bolsas a través de la técnica surrealista de la decalcomanía, respectivamente.

Además, de una actividad en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza basada en el recorrido temático 'Un paseo entre flores', donde los participantes podrán descubrir aromas y colores florales y crear un pequeño ramo como recuerdo.

La participación española contará también con la colaboración de las revistas IO DONA y Gardenia, con acciones dedicadas a la difusión de la tradición ceramista española (como Manises, Talavera de la Reina o Sevilla) y de la guía de jardines elaborada por la Consejería de Turismo en Milán.

JARDÍN TEMPORAL COMO ESPACIO INMERSIVO.

Uno de los principales atractivos será la creación de un jardín temporal diseñado por el paisajista español Fernando Martos, concebido como un espacio inmersivo que reflejará la sensibilidad paisajística contemporánea de España.

La participación española se completará con referencias a la tradición gastronómica del país en los espacios de restauración del evento.

Con esta iniciativa, España refuerza su apuesta por un modelo turístico basado en experiencias auténticas y sostenibles, en el que naturaleza, cultura y patrimonio se combinan para ofrecer propuestas de alto valor añadido.