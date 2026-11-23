Archivo - El comisario de Clima, Wopke Hoekstra; la ministra neerlandesa de Clima y Crecimiento Verde, Sophie Hermans; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una reunión de ministros en - FRANCOIS LENOIR / EU COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

España y otros siete países de la Unión Europea han pedido este lunes a la Comisión Europea que no modifique ni retrase el nuevo sistema que obligará a pagar por las emisiones de CO2 del transporte por carretera y la calefacción de los edificios (ETS2, por sus siglas en inglés), al considerar que desempeña un "papel fundamental" para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fomentar las inversiones en energías limpias.

"Una aplicación firme del ETS2 sin nuevos retrasos proporciona seguridad jurídica y señales de inversión que son cruciales para garantizar las inversiones necesarias para la descarbonización y la electrificación", han defendido los ocho gobiernos en una carta dirigida al comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra.

La misiva, firmada por los responsables de Clima y Medio Ambiente de España, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, llega después de que los líderes europeos abordaran el futuro de este sistema en la cumbre del pasado 15 y 16 de octubre, cuyas conclusiones instaron a Bruselas a actualizar su evaluación sobre el sistema.

En este contexto, los firmantes han defendido que mantener el calendario acordado permitirá reducir el coste global de cumplir los objetivos climáticos europeos, incluidos los nacionales, al tiempo que generará "ingresos significativos" para los presupuestos de los Estados miembro.

Asimismo, han reclamado que la nueva evaluación que prepara el Ejecutivo comunitario examine "todos los efectos" del sistema, incluidos su diseño y las salvaguardias previstas, al recordar que forma parte de un compromiso más amplio que busca mantener un "delicado equilibrio" entre la ambición climática, la eficiencia económica y la solidaridad.

"En un momento en el que la interrupción de los flujos energéticos a través del estrecho de Ormuz ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Europa ante las crisis geopolíticas, el ETS2 es más importante que nunca", han advertido los titulares del ramo.