España eleva un 5,3% su número de ricos, hasta los 260.000, por las alzas de la Bolsa y la vivienda

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MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

España registró un incremento del 5,3% en población con un patrimonio de más de un millón de euros, hasta situarse en 259.700 (13.100 más), en gran medida por los incrementos en Bolsa y la revalorización de la vivienda, según se desprende del Informe sobre la Riqueza Mundial 2026, elaborado por Capgemini.

Esto ha llevado a España a situarse en el puesto 14 en el ranking de los 25 países con mayor población de habitantes ricos, un escalón más que el año pasado.

El informe contabiliza a todas las personas que cuentan con activos invertibles de al menos un millón de dólares, excluyendo su residencia principal, objetos de colección, bienes de consumo y bienes duraderos.

La consultora ha explicado que el crecimiento en España se explica por la buena evolución de los mercados, el sector bancario y el inmobiliario. En concreto, la capitalización bursátil española en dólares aumentó un 71,6% en 2025, tras el descenso registrado en 2024. Esta mejora estuvo apoyada por unos resultados empresariales sólidos y por el buen comportamiento del sector bancario, que alcanzó un beneficio neto de 18.500 millones de euros, un 5,1% más interanual.

El sector inmobiliario también contribuyó al aumento de la riqueza. La inversión inmobiliaria en España superó los 18.450 millones de euros en 2025, un 31% más que en 2024, mientras que los precios de la vivienda crecieron un 9%.

A nivel global, la riqueza de los grandes patrimonios aumentó un 8,7% en 2025, hasta alcanzar un máximo histórico de 98,3 billones de dólares (84,7 billones de euros). Es el mayor crecimiento anual desde 2018. La población mundial de millonarios creció en casi 2 millones de personas, hasta situarse en 25,3 millones.

La consultora ha apostillado que el crecimiento en ricos tanto en España como en el resto del mundo se produce en un momento de gran competencia en la banca privada. En 2019, el 39% de los individuos de alto patrimonio trabajaba con una sola firma de gestión patrimonial. En 2025, esta cifra cayó hasta el 19%. Uno de los principales motivos, según el informe, es el acceso a productos de inversión: el 88% de los grandes patrimonios afirma que trabaja con varias firmas para acceder a mejores oportunidades de inversión alternativa.