España recibió 111,7 millones de pasajeros internacionales en 2025, un 5,9% más que el año anterior

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

España recibió en 2025 un total de 111,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, registrando un incremento del 5,9% respecto al año anterior. Esto supone alrededor de 6,2 millones de llegadas adicionales, según los datos publicados hoy por Turespaña.

El 85,4% del flujo total de pasajeros provino de Europa y registró un ascenso interanual del 5,1%. Desde América llegó el 8,8% del total, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al año 2024, y desde Asia el 2,7%, registrando un aumento del 18,6%.

En 2025 destacan, por su volumen de llegadas y evolución positiva, los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. De Asia destacan China y la recuperación de la conexión con Japón a finales de 2024. Por último, entre los países iberoamericanos sobresalió Colombia con más de un millón de llegadas.

En concreto, en el mes de diciembre los pasajeros aéreos internacionales que llegaron a España ascendieron a 7,7 millones, registrando un incremento del 6,8% respecto al mismo mes de 2024.

El último mes del año registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde todos los principales mercados emisores, destacando Irlanda, Polonia y Estados Unidos con subidas de dos dígitos.

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 1,5 millones de pasajeros internacionales y generó el 18,8% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 4,7%. Canarias fue su principal destino, seguido de la Comunidad Valenciana y Andalucía.

En 2025, Reino Unido fue el mercado que más pasajeros emitió hacia España, siendo sus principales destinos Canarias y Baleares con cuotas del 27% y 18,3%. Las principales comunidades recibieron más llegadas que en 2024, y del resto destacaron los incrementos superiores al 10% de Galicia y Murcia.

Desde Alemania, en diciembre volaron 0,9 millones de pasajeros (11,9% del total), con un incremento interanual del +1%. Canarias, aunque fue la principal receptora, con una cuota del 34,9% de llegadas, acusó un moderado descenso, en torno a 13.000 pasajeros menos.

En 2025 Alemania generó el 13,3% del flujo internacional de pasajeros hacia España, con un crecimiento interanual del 1,9%. Los destinos más demandados fueron Baleares (cuota del 35,8%), Canarias y Cataluña con sendas cuotas del 20,1% y 14,7% respectivamente, todas experimentaron incrementos.

Desde Italia llegó el 10,9% del flujo de pasajeros recibido en diciembre (841.816), con un crecimiento interanual del 8,5%. La Comunidad de Madrid y Cataluña recibieron conjuntamente el 59% del flujo total.

En 2025 Italia fue el tercer país emisor de pasajeros internacionales (11,3 millones) con un notable crecimiento del 9,1%. Cataluña y la Comunidad de Madrid fueron los destinos preferidos por los pasajeros italianos. Todas las comunidades recibieron más llegadas que el año anterior, excepto Galicia y Cantabria.

Francia emitió el 7,2% del total de pasajeros, mostrando una subida interanual del 2,4% en diciembre. La Comunidad de Madrid acaparó el 31,2% de las llegadas totales, y Cataluña el 27,4%. En 2025, Francia generó el 7,3% del flujo total de llegadas con un incremento interanual del 3,1%. La Comunidad de Madrid y Cataluña fueron los destinos preferidos, y Baleares y la Comunidad Valenciana donde más crecieron los pasajeros en términos absolutos.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,6% del total, y experimentaron un aumento del 5,6% en diciembre. Su principal destino fue la Comunidad Valenciana con un notable incrementos del 11,5%. En 2025 la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía fueron las comunidades más beneficiadas superando el millón de llegadas cada una.

LA COMUNIDAD VALENCIANA, LA QUE MÁS CRECE EN DICIEMBRE

En el mes de diciembre, las seis principales comunidades autónomas acapararon el 97,2% del total de llegadas, registrando todas aumentos. La Comunidad Valenciana registró la subida más intensa, del 14,2% y Canarias fue la que apuntó la subida más suave, del 0,8%.

En el año 2025, la Comunidad de Madrid es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 23,1% de las llegadas, y registró un incremento del 5,2%. La Comunidad Valenciana la que más creció en tasas interanuales (11,4%), y Baleares la que registró el aumento interanual más moderado (2,4%).