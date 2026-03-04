España recibió 5,1 millones de turistas en enero con un gasto que superó los 7.800 millones un 9,3% más

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

España recibió en enero la visita de 5,1 millones de turistas internacionales, lo que supone un crecimiento del 1,2% frente al mismo mes de 2025, mientras que el gasto total realizado por estos visitantes se disparó un 9,3% hasta alcanzar los 7.805 millones de euros, según los datos de las encuestas Frontur y Egatur difundidas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento el 1,2% en el número de llegadas registrado en el mes de enero contrasta con el aumento del 6,1% registrado en enero del pasado año, confirmando cierta tendencia a la ralentización.

Por mercados emisores, Reino Unido se consolidó como el principal emisor de turistas hacia España, con 897.095 viajeros, un 3,3% más. En contraste, los flujos procedentes de Alemania y Francia experimentaron descensos del 2% (527.327 turistas) y del 19,5% (517.788 turistas), respectivamente.

En cuanto a la tipología del viaje, el alojamiento de mercado repuntó un 5,4%, impulsado por el sector hotelero (+7,3%), mientras que la vivienda en alquiler creció un 0,8%. Por el contrario, el alojamiento de no mercado (viviendas de familiares o amigos) sufrió una caída del 9,9%.

La estancia media mayoritaria se situó entre las cuatro y siete noches, con 2,2 millones de viajeros (+2,1%). Sin embargo, el flujo de excursionistas (sin pernocta) retrocedió un 2,2% y el de larga estancia (más de 15 noches) cayó un 9,1%. Asimismo, el INE destaca el auge de los viajes con paquete organizado, que crecieron un 9,5% hasta los 1,1 millones, frente al ligero descenso del 0,9% en los viajes independientes.

Por destinos, Canarias lideró la recepción de visitantes en enero con el 27,8% del total (+4,9%), seguida de Cataluña (19,7%) y la Comunidad de Madrid (14,9%). No obstante, el comportamiento fue desigual: mientras Madrid creció un 8,8%, Cataluña registró un retroceso del 6,2% en el número de entradas.

EL GASTO MEDIO CRECE UN 8% HASTA LOS 1.522 EUROS

En el apartado financiero, el gasto total de 7.805 millones de euros confirma la tendencia de mayor rentabilidad por visitante. Según el Ministerio de Industria y Turismo, estos datos avalan un modelo donde "el crecimiento del gasto en destino se mantiene por encima del ritmo de las llegadas".

De media, cada turista desembolsó 1.522 euros por estancia (+8%) y 177 euros al día (+7,1%). Cabe destacar que el incremento del gasto internacional (9,3%) fue 8,2 puntos porcentuales superior al aumento en el volumen de visitantes.

Reino Unido aportó el 13,9% del gasto total, pese a una caída del 1,7% en su volumen de inversión. Alemania (10,6% del total) aumentó su gasto un 4,4%, mientras que los Países Nórdicos (7%) redujeron su aportación un 7,5%.

ACTIVIDADES Y TRANSPORTE, LAS PARTIDAS QUE MÁS SUBEN

Por conceptos, el gasto en actividades fue la partida principal (23,4% del total), con un repunte del 7,9%. Le siguieron el transporte internacional y el alojamiento, con incrementos del 10,2% y el 15,7%, respectivamente. Los hoteles absorbieron el 53,9% del gasto total en enero, creciendo un 10,4% interanual.

Finalmente, el ocio motivó el 76% del desembolso total del mes. Por regiones, Canarias captó el 28,7% del gasto total (+3,6%), aunque los mayores crecimientos se localizaron en la Comunidad de Madrid (+15,6%) y Cataluña (+14,8%), que logran compensar la caída en volumen de turistas con una mayor captación de ingresos.