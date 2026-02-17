Los españoles gastan 43.523 millones en 'foodservice' en 2025, pero la demanda del 'delivery' cae un 7%

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los españoles elevaron su gasto en 'foodservice' en 2025, hasta alcanzar los 43.523 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,4%, además de encadenar tres años consecutivos de crecimiento con más de 7.200 millones de visitas a los diferentes canales, pero donde la demanda del 'delivery' se desploma un 7%.

"En el 'foodservice nos hemos gastado más de 43.500 millones de euros en 2025, otro año más de récord en gasto que han hecho los consumidores en la restauración con más de 7.200 millones de visitas en los diferentes canales", ha avanzado la vicepresidenta de Foodservice Europa-Circana, Edurne Uranga, durante la jornada de 'Restaurants Trends', en el marco de la celebración de la feria HIP 2026.

En este contexto, la demanda del 'delivery' en España ha caído un 7% en la restauración, mientras que en Europa crece un 4%. "Nos estamos perdiendo una oportunidad, y no aprovechamos las oportunidades de consumo que demanda", ha advertido.

Uranga ha explicado que España es un mercado "altamente fragmentado" con "gran potencial para la restauración de marca", que cuenta ya con un 32% de cuota de mercado, pero que aún está lejos del 45% que tiene de media Europa.

Así, en el mercado español se apuesta por la comida y la cena, que concentran el 43% del gasto, mientras que en Europa es del 35%, por lo que instan al sector a apostar por el desayuno o el 'brunch', que son "más dinámicos" y hay "más potencial". "En España somos de sala, el 75% del gasto que se hace es en la sala, frente al 64% de Europa pero el crecimiento viene de fuera de la casa", ha indicado.

Por su parte, el director de Foodservice España-Circana, David Domínguez, ha avanzado que de cara a este ejercicio, aunque la demanda se mantiene plana, se espera un 2,2% más de gasto en el 'foodservice' para este año, destacando que la restauración comercial resiste, mientras que el 'ready to eat' sigue ganando adeptos, hasta alcanzar una de 3,7 puntos y la variación del gasto es doble de lo que está creciendo la restauración comercial.

Entre las oportunidades para la restauración destaca el 'take away', que está creciendo y supone ya el 28,3% del gasto, con un crecimiento del 3,4%, otra es el teletrabajo, con personas trabajando en remoto con un patrón de consumo diferente a la oficia, usamos 2,5 veces más el 'delivery' y 1,6% el 'take away'. "Nos damos más caprichos que en la oficina", ha explicado David Domínguez.

También ha señalado que hay que estar pendiente de las diferentes generaciones, donde cada una disfruta de forma diferente, ya que no es lo mismo los 'baby boomers', que disfrutan más tranquilamente", que los 'alfa', que "son digitales y gastan más", mientras que otra de las oportunidades para el sector son las experiencias.

LAS FAMILIAS GUARDAN UN 10% DEL PRESUPUESTO PARA RESTAURANTES

Por su parte, el socio responsable de Consumo y Retail-KPMG, Enrique Porta, ha desvelado que los hogares están reteniendo parte de su gasto para invertirlo en la restauración.

"La restauración ha sido una de las partidas de gasto que las familias han protegido pese a las pérdida del poder adquisitivo. Los hogares se guardan un 10% para ir a los restaurantes", ha indicado, señalando que hay un entorno "más competitivo y complejo" entre la restauración de marca y la organizada.

Además, la restauración puede beneficiarse de la tendencia que hay hacía una mayor concentración urbana, con hogares más pequeños y en los que se cocina menos, por lo que el 'delivery' y el 'take away' se vuelven a perfilar como palancas de crecimiento para el sector.

Por otro lado, Porta ha destacado que el despliegue masivo de la IA será una "palanca diferencial" para conectar con los clientes, ya que las compañías están acelerando en la IA con foco tanto en la preferencia, experiencia y relación con el cliente. "La tecnología está aquí para quedarse", ha recalcado.