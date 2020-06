Euskaltel dice que "es vasca y lo seguirá siendo" y "nunca ha tenido sentido el temor a una deslocalización"

Xabier Iturbe, presidente no ejecutivo de Euskaltel

Xabier Iturbe, presidente no ejecutivo de Euskaltel - EUSKALTEL

El presidente de la compañía no cree que vaya ser objeto de una OPA porque "no se dan las circunstancias para ello"

BILBAO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Euskaltel, Xabier Iturbe, ha afirmado que la compañía "es vasca y lo seguirá siendo y si un día deja de serlo ya no será Euskaltel", y ha añadido que "nunca ha tenido sentido el temor a una posible deslocalización".

Asimismo, ha valorado que cuenta con un accionariado "fuerte" que tiene la mayoría de las acciones y que está "empeñado en recorrer un camino que no ha hecho sino comenzar".

En una entrevista concedida a El Correo recogida por Europa Press, Iturbe señala además que "cada año cuatro millones de clientes cambian de operador en España" y valora que la oferta de Virgin Telco "también va a ser convergente, tiene de todo, pero no obliga a contratarlo todo".

Tras indicar que no cree que Euskaltel vaya a ser objeto de una OPA ya que "no se dan las circunstancias para ello", argumenta que hay un accionariado "fuerte" que tiene la mayoría de las acciones y que está "empeñado en recorrer un camino que no ha hecho sino comenzar". "Creo que todo el mundo sabe que hemos hecho un proyecto de crecimiento a cinco años", detalla.

En este sentido, cree que el proceso de expansión que han iniciado con la marca Virgin Telco hará aumentar el valor de la compañía y subraya que el objetivo es "duplicar los ingresos en cinco años y eso hará que crezca el valor".

"Hasta ahora nos centrábamos en el 15% del mercado. Ahora vamos al 100%. Es como subir de Segunda a Primera División. Pero para nosotros es el camino para garantizar el futuro de Euskaltel", añade.

DESLOCALIZACIÓN

Asimismo, defiende que el proyecto de expansión ha unido a los accionistas e incide en que "nunca ha tenido sentido" el temor a un posible deslocalización.

"Esta empresa es vasca y lo seguirá siendo. Y si un día deja de serlo, pues ya no será Euskaltel y dudo que pueda tener el mercado que tiene ahora. Hay un componente emocional muy claro en esta empresa, también con R en Galicia y con Telecable en Asturias", añade.

Por otro lado, resalta que el sector está en "el lado bueno en una crisis" y las cifras de demanda de servicios de marzo y abril indican un crecimiento "muy importante".

"No ha variado el número de clientes, pero sí lo que éstos demandan. Además, todo apunta a que el teletrabajo ha llegado para quedarse y eso significa mayores requerimientos de telecomunicaciones. Bueno... el sector está de moda", sostiene.