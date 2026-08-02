Explora Journeys (MSC) debuta en la tecnología GNL con la inauguración del 'Explora III' en el Puerto de Barcelona

Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de la división de cruceros del Grupo MSC, - MSC

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Explora Journeys, la marca de viajes marítimos de alta gama del Grupo MSC, ha inaugurado oficialmente este fin de semana en el Puerto de Barcelona su nuevo buque insignia, el Explora III.

Con este hito, el gigante marítimo italo-suizo avanza en su plan global de inversión -estimado en más de 7.000 millones de euros para la construcción de su flota de ultra lujo- y escala de forma decisiva las operaciones de su división más exclusiva, al tiempo que firma su debut en la tecnología de propulsión por gas natural licuado (GNL).

La capital catalana, acogió este fin de semana la llegada de este gigante naval, ha sido el escenario elegido para la tradicional ceremonia de presentación celebrada junto a la terminal del grupo.

El acto ha contado con la presencia del presidente ejecutivo de la división de cruceros del Grupo MSC, Pierfrancesco Vago; la presidenta de Explora Journeys, Anna Nash; y el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell. La educadora marina y National Geographic Educator, Cristina Ozores, ha ejercido como madrina del barco en el corte de cinta.

Vago destacó que la llegada del Explora III sitúa a la compañía en el "ecuador" de su objetivo de contar con una flota de seis barcos para 2028, consolidando una visión que busca redefinir el lujo marítimo basándose en la "perspectiva única y en constante cambio" que solo ofrece el mar.

Vago puso en valor la importancia estratégica de Barcelona y calificó al nuevo buque como un "ejemplo contundente de la fortaleza y la maestría de la construcción naval europea", señalando que este sector es una de las mayores capacidades industriales del continente.

IMPULSO AL MODELO DE EFICIENCIA OPERATIVA

El despliegue del Explora III consolida la estrategia del Grupo MSC por captar a un perfil de viajero internacional de alto poder adquisitivo, enfocándose en la generación de un elevado retorno económico para las economías locales de los puertos de escala.

El buque ofrece 19,5 m2 de espacio público por pasajero --la ratio más elevada de la compañía y una de las más altas del sector--, respondiendo a la creciente demanda de experiencias de viaje de baja densidad y máxima exclusividad.

"La ceremonia de presentación del EXPLORA III supone un momento trascendental que refleja tanto la evolución de nuestra flota como nuestro firme compromiso con el futuro de los viajes oceánicos de ultra lujo", ha subrayado la presidenta de la marca, Anna Nash.

Durante su discurso destacó que la propuesta de la marca trasciende la estética del buque para centrarse en "cómo se siente" la experiencia a bordo, promoviendo lo que definen como el "Ocean State of Mind" o estado de ánimo oceánico .

Nash puso en valor la "confianza" de la compañía al haber acogido ya a sus primeros 500 pasajeros y al embajador global Jannik Sinner antes incluso de la inauguración oficial, señalando que, en un mercado que tiende a ofrecer menos, el Explora III apuesta por ofrecer "más luz, más espacio y más tiempo" para la reconexión personal . Asimismo, definió el nuevo barco como la culminación de años de dedicación y una señal clara de lo que está por venir en el futuro de los viajes de lujo.

Por su parte, la madrina del buque, Cristina Ozores, ha destacado que esta embarcación representa "una nueva forma de descubrir el océano y reconectar con el mar desde el deseo genuino de protegerlo".

Ozores destacó que su rol supone un compromiso para "inspirar a nuevas personas a conectar con el océano", invitándolas a "reducir la velocidad, observar y ver el mar desde otra perspectiva" . Ozores, que lidera programas de restauración de praderas de posidonia, señaló que espera que cada viaje "invite a admirar la belleza que esconde bajo la superficie, a maravillarse con sus colores y su vida marina y a reconectar con el mar desde la curiosidad, la alegría y el deseo genuino de protegerlo".

INVERSIÓN EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍA DE PUERTO

En el plano industrial y de sostenibilidad (ESG), el Explora III representa un salto cualitativo dentro de las inversiones de capital de la naviera. Al tratarse del primer buque de la marca propulsado por GNL, la embarcación reduce drásticamente las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y nitrógeno (NOx).

Además, su arquitectura está diseñada para adaptarse en el futuro al uso de biocombustibles sintéticos y bio-GNL a medida que se incremente su disponibilidad en el mercado. Asimismo, la nave incorpora el sistema de conexión eléctrica a puerto (shore power).

Esta tecnología permite apagar por completo los motores auxiliares durante las estancias en aquellos muelles dotados de la infraestructura necesaria, anulando las emisiones locales durante la escala y dando respuesta a las nuevas exigencias regulatorias europeas en materia de descarbonización portuaria.

ARQUITECTURA NAVAL, DISEÑO EXCLUSIVO Y ALIANZAS COMERCIALES

Construido en los astilleros italianos de Fincantieri y entregado de forma anticipada en Génova el pasado 23 de julio, el barco cuenta con 19,2 metros adicionales de eslora respecto a sus predecesores (Explora I y Explora II), dedicados íntegramente a zonas comunes y suites.

Entre sus activos diferenciales destaca la incorporación de una segunda Owner's Residence de 315 m2 diseñada por la creadora española Patricia Urquiola, así como un renovado lobby principal decorado con mármoles Perlato di Sicilia y Sahara Noir y luminarias de cristal de Murano de la firma Venini.

La oferta a bordo se completa con un posicionamiento de alta gastronomía y comercio de lujo. El buque estrena la bodega The Cellar --con más de 350 referencias internacionales y ediciones limitadas de la bodega Il Palagio del cantante Sting-- y la experiencia personalizada The Chef's Table, donde el menú se diseña junto al huésped en función de sus preferencias, recuerdos de viaje e ingredientes regionales.

En el ámbito comercial, alberga la primera boutique en el mar de la firma de alta joyería y relojería Chopard, junto a espacios exclusivos de Rolex, Cartier, Piaget y la firma propia Mandala by Ocean Atelier, dedicada a la nueva firma de joyería de Explora Journeys.

RUMBO AL ATLÁNTICO NORTE TRAS EL VIAJE DE PRUEBAS

Previo a su desembarco oficial en la capital catalana, la embarcación completó un itinerario de pruebas (Prelude Journey) entre Génova y Civitavecchia (Roma), en el que participó el número uno del tenis mundial y embajador global de Explora Journeys, Jannik Sinner, quien inauguró la pista deportiva del barco y se convirtió en el primer miembro honorario Diamond del Explora Club.

Tras la culminación de los actos inaugurales en Barcelona, el Explora III iniciará este lunes 3 de agosto su viaje inaugural de siete noches rumbo a Lisboa.

Posteriormente, la embarcación pondrá rumbo al norte de Europa, Islandia, Groenlandia y la costa este de Norteamérica para completar su primera temporada operativa, avanzando en la hoja de ruta del Grupo MSC para alcanzar una flota de seis buques de ultra lujo operativos en 2028.