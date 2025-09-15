Ezentis duplica sus ingresos en el primer semestre, con 14 millones, tras la compra de EDA

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ezentis obtuvo unos ingresos de 14,2 millones de euros en el primer semestre del año, cifra un 96% superior a los 7,2 millones de euros del mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes la compañía especializada en soluciones inteligentes en el ámbito de las instalaciones integrales, las redes de comunicaciones y las tecnologías avanzadas.

El grupo ha explicado que este incremento de sus ingresos se debe, principalmente, a la incorporación del 55% de EDA Instalaciones y Energía, adquirida en marzo de 2025, así como a la expansión de su filial Intelligent Screen Services (ISS).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Ezentis se situó en 800.000 euros entre enero y junio, en contraste con el Ebitda negativo del mismo periodo de 2024. "Esta evolución refleja tanto la consolidación de EDA como la implementación de medidas de eficiencia y contención del gasto, consolidando la recuperación operativa del grupo", ha subrayado la compañía.

El patrimonio neto de la compañía se sitúa a junio de 2025 en positivo, con 3,5 millones de euros, tras las ampliaciones de capital realizadas en el marco de la adquisición de EDA y la conversión de dos disposiciones de Global Tech Opportunities.

Por su parte, la deuda financiera neta ascendió a 3,7 millones de euros, "en línea con lo previsto tras la adquisición de EDA y manteniéndose en niveles controlados para el desarrollo de la nueva etapa de crecimiento", ha afirmado la empresa.

Ezentis ha explicado que el incremento de su deuda responde, por un lado, a la financiación destinada a la adquisición del 55% de EDA (5 millones de euros), instrumentada mediante un préstamo puente convertido en el segundo semestre de 2025 en una emisión de obligaciones senior convertibles en acciones; y por otro, a la incorporación de la deuda propia de EDA, que ascendía a 3,8 millones de euros en el momento de su integración en marzo de 2025 y que se sitúa en 3,3 millones a 30 de junio de 2025.