Ezentis multiplica sus ingresos por más de dos en el primer trimestre, hasta los 10 millones de euros

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid, a 2 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Ezentis obtuvo unos ingresos de 10 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 121% superior a la del mismo periodo de 2025, lo que supone más del doble que los 4,5 millones del año pasado, según ha informado este jueves la compañía.

El grupo ha explicado que el crecimiento de sus ingresos se vio impulsado por la ampliación del perímetro de consolidación tras la incorporación de los negocios de EDA Instalaciones y Energía -que en el primer trimestre de 2025 únicamente aportó diez días de actividad- y de Elías Equipamientos Ganaderos, aún no incorporada en aquel periodo. Además, el negocio tradicional se mantiene estable.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Ezentis alcanzó los 200.000 euros en el primer trimestre, en contraste con los 100.000 euros del mismo periodo de 2025, debido a la mejora operativa del grupo, apoyada en la ampliación del perímetro de consolidación y en la implementación de medidas de eficiencia, control y optimización del gasto.

La deuda financiera neta de Ezentis se situó en 7,2 millones de euros a cierre del primer trimestre, algo más del triple que la que presentaba en el mismo período de 2025. No obstante, desde la firma aseguran que esta se encuentra "en niveles controlados y consistentes con la fase de expansión en la que se encuentra el grupo".

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