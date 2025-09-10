La familia Escarrer actualiza sus participaciones en Meliá tras la muerte del fundador y su mujer

Archivo - Expresidente de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá. - CÍRCULO DE EMPRESARIOS - Archivo

Esta comunicación se enmarca en el ordenado proceso de sucesión de la cadena hotelera

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La familia Escarrer ha actualizado sus participaciones dentro de Meliá Hotels International como consecuencia del fallecimiento de su presidente de honor y fundador, Gabriel Escarrer Juliá, el 26 de noviembre de 2024, y de su mujer, Ana María Jaume Vanrell, el pasado 26 de agosto de este año.

Esta notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se enmarca en el ordenado proceso de sucesión de la familia Escarrer, compuesta por los hijos María Magdalena, Ana María, María Antonia, María Mercedes, Sebastián y Gabriel Juan Escarrer Jaume, como socios de las compañías mercantiles.

En concreto, las sociedades Hoteles Mallorquines Consolidados, Hoteles Mallorquines Agrupados y Hoteles Mallorquines Asociados han pasado a declarar el 24,365%, 11,290% y 13,763% del capital de la compañía, respectivamente, sumando una participación total del 49,418%.

De igual modo, los herederos de Gabriel Escarrer Juliá han pasado a declarar indirectamente el 5,388% a través de Tulipa Inversiones 2018.