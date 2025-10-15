FCC enviro cierra la compra de la empresa de servicios medioambientales Cumbria Waste Group en Reino Unido

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

FCC enviro ha completado la operación de compra a Waterland Private Equity del negocio de Cumbria Waste Group en Reino Unido, según ha informado este miércoles la compañía, un mes después de anunciar la operación sin precisar el importe de la compra.

El negocio de Cumbria Waste Group en Reino Unido consiste principalmente en el reciclaje, la recogida y el tratamiento de residuos tanto para clientes municipales como comerciales.

FCC enviro está presente con su filial FCC Environment UK en el mercado británico desde 1989. Según ha destacado la compañía, la compra del negocio de Cumbria Waste Group le permitirá ampliar su alcance geográfico "y seguir expandiendo su oferta de productos y servicios para mejorar la propuesta de valor para sus clientes".

Con sede en el norte de Inglaterra, Cumbria Waste Group presta soluciones integrales de gestión de residuos a clientes municipales y comerciales a través de la gestión de instalaciones de recuperación de materiales, compostaje, tratamiento de residuos peligrosos y líquidos y puntos limpios, además de servicios de recogida de residuos, reciclaje y residuos orgánicos.

"Se trata de otra acción muy positiva para nuestro negocio en el Reino Unido, que refuerza aún más nuestros servicios principales y nuestra propuesta de atención al cliente", resaltó el consejero delegado de FCC Environment UK, Steve Longdon.