FCC gana 65,8 millones hasta marzo, un 11,9% más

Archivo - Un camión de FCC - FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

FCC obtuvo un resultado neto atribuido de 65,8 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 11,9% superior a la del mismo periodo de 2025, que la compañía ha atribuido a la "buena contribución" de todas las áreas de negocio, así como a la evolución del tipo de cambio del euro frente a diversas monedas.

El grupo logró unos ingresos de 2.398,8 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias, especialmente, al buen desempeño del área de construcción, que se vio reforzado por la contribución de las adquisiciones realizadas en 2025 en el área de Medio Ambiente, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Según ha informado este jueves la compañía en un comunicado, su resultado bruto de explotación (Ebitda) se incrementó un 6,5% en el primer trimestre, hasta alcanzar los 345,5 millones de euros.

El margen operativo bruto del grupo se situó en el 14,4%, moderándose respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la mayor contribución del área de Construcción, la división con márgenes de actividad más bajos que las de las áreas 'utilities' de la compañía.

El patrimonio neto de FCC aumentó un 2,7% a cierre de marzo, hasta los 4.871,5 millones de euros, gracias al aumento del resultado del grupo en este trimestre.

La cartera de ingresos de la compañía alcanzó en el primer trimestre la cifra de 54.176,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al cierre del mismo periodo del año anterior. Este crecimiento estuvo liderado por el área de negocio del ciclo integral del agua, según ha precisado la empresa.

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