FCC ganó 128 millones hasta junio, un 58,7% más, y elevó ingresos con más de 5.000 millones

Archivo - Sede de FCC. - FCC - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

FCC obtuvo un resultado neto atribuido de 128 millones de euros en el primer trimestre de 2026, cifra un 58,7% superior a la del mismo periodo de 2025 y que la compañía atribuye a la buena contribución del área de la Construcción, que ingresó 1.757,5 millones de euros (+29,9%), así como a la evolución del tipo de cambio del euro frente a diversas monedas.

En concreto, el tipo de cambio contribuyó positivamente a este resultado al generar un impacto favorable en el epígrafe de 'otros resultados financieros' de 37 millones de euros, según ha informado la constructora con motivo de la presentación de sus últimos resultados trimestrales.

El grupo logró unos ingresos de 5.156 millones de euros entre enero y junio, lo que supone un incremento del 13,2% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias, especialmente, al buen desempeño del área de construcción, tras la puesta en marcha del aumento de contratación registrada en el ejercicio anterior, así como en Medio Ambiente, con mayor aportación orgánica y de las adquisiciones realizadas a lo largo del ejercicio 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se incrementó un 7,4%, hasta alcanzar los 750 millones de euros, apoyado en el registrado en los ingresos, aunque el margen operativo bruto descendió medio punto porcentual hasta el 14,1%.

Más al detalle, el segmento de Medio Ambiente facturó 2.474 millones de euros, un 7,3% más; el de Agua creció un 2,4%, hasta los 886,3 millones de euros; y Concesiones se anontó un alza del 4,8%, con 52,9 millones de euros.

Además, la deuda financiera neta cerró el 30 de junio en 2.504 millones de euros, un aumento del 8,8% respecto diciembre de 2025, motivado, en gran medida, por la expansión estacional del capital circulante en este periodo del ejercicio.