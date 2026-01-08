Fergus Group alcanza los 20 hoteles en Mallorca tras incorporar un nuevo resort familiar en Capdepera

Fergus Club Font de Sa Cala Beach. - FERGUS GROUP

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fergus Group ha alcanzado los 20 hoteles en la isla de Mallorca y el 36 en toda España tras la incorporación del actual hotel Beach Club Font de Sa Cala, ubicado en el municipio de Capdepera.

Este alojamiento se convierte en el sexto hotel de la gama Club del grupo, parte de la línea Fergus Hotels, consolidando su apuesta "por un modelo vacacional centrado en crear experiencias pensadas especialmente para el disfrute de toda la familia".

En total, cuenta con 364 habitaciones distribuidas en edificios de tres plantas.

El presidente ejecutivo del grupo, Pep Cañellas, ha indicado que con este hotel supone un hito al consolidarse como el vigésimo en Mallorca y pone de relieve el crecimiento "coherente" de la compañía, "contribuyendo a la evolución hotelera de la isla.

El hotel tiene un régimen de 'Todo inluido' y ofrece una oferta gastronómica para "responder a las necesidades de toda la familia". Cuenta con dos salas de buffet, estaciones de 'show cooking' y una selección de cocina internacional. Además, el complejo dispone de dos restaurantes temáticos, uno de ellos italiano y el otro mexicano.

La oferta se complementa con tres bares, entre ellos el bar salón principal con terraza, donde se ofrecen bebidas y se celebran los espectáculos nocturnos, así como bares situados junto a las piscinas.

En cuanto a las actividades de ocio, el resort dispone de dos piscinas principales, una semiolímpica climatizada donde se desarrollan actividades como actividades como aquagym o waterpolo, y una piscina de ambiente más relajado.

Además, tiene un parque acuático infantil, con zonas de juegos, toboganes y áreas seguras para los más pequeños; también ofrece actividades deportivas como tenis, vóley playa, fútbol sala y baloncesto, y tiene un miniclub y un maxiclub con actividades específicas según la edad y la temporada.