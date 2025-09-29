La filial española de Rheinmetall venderá munición de artillería en Europa del Este por 444 millones

El Gobierno ha anulado el contrato del Silam, de 700 millones y en el que estaba con EM&E, por el uso de tecnología israelí

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La filial española de Rheinmetall --Rheinmetall Expal Munitions-- suministrará munición de artillería a un cliente en Europa del Este, el cual no ha sido identificado, en el marco de un contrato valorado en 444 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

En esta ocasión, Rheinmetall Expal Munitions actuará como subcontratista de Global Military Products y proporcionará al cliente final proyectiles M107 de 155 milímetros (mm) de calibre con cargas propulsoras M4A2 y proyectiles M1 de 105 mm.

"El valor total del contrato ronda los 444 millones de euros. De esta cantidad, 170 millones ya se han reservado como preorden, lo que significa que se han registrado nuevos pedidos por valor de 274 millones de euros. Las entregas están programadas para comenzar en 2026 y finalizar en junio de 2027", ha detallado Rheinmetall.

Rheinmetall Expal Munitions, con sede en Madrid, es una filial 100% propiedad de la alemana Rheinmetall desde la adquisición de la española Expal Systems en agosto de 2023 por 1.200 millones de euros.

La subsidiaria cuenta con siete plantas operativas en España y en Estados Unidos --Trubia (Asturias), Quintanilla Sobresierra (Burgos), Navalmoral de la Mata (Cáceres), Javalí Viejo (Murcia), Albacete, El Gordo (Cáceres) y Texas (Estados Unidos)-- y suministra munición a más de 60 países.

En este contexto, cabe recordar que Rheinmetall Expal Munitions participaba en una unión temporal de empresas (UTE) junto a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el contrato del Ministerio de Defensa de España valorado en 700 millones de euros para el sistema lanzacohetes de alta movilidad (Silam), una adjudicación que ha sido anulada por el Gobierno debido a la implicación de tecnología israelí en el producto.