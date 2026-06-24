La filial de OHLA en Estados Unidos, condenada a pagar 38,6 millones por un litigio laboral en Nueva York

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MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La filial estadounidense de OHLA en Estados Unidos (EEUU), Judlau Contracting, ha sido condenada a pagar 43,9 millones de dólares (38,6 millones de euros) por un litigio relacionado con cuestiones laborales en el estado de Nueva York, según ha indicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

En concreto, la filial de OHLA ha sido notificada de la inadmisión a trámite por la Corte de Apelaciones del recurso interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York que condena a la referida filial al pago de 43.924.202,36 dólares más intereses.

En este sentido, la empresa española ha informado de que el pago de esta condena se llevará a cabo por la filial estadounidense con cargo a sus propios recursos financieros disponibles.

CONTINUARÁ EL LITIGIO FRENTE A LOS ABOGADOS QUE DIRIGIERON SU DEFENSA

Asimismo, OHLA ha asegurado que continuará la tramitación del litigio frente a los abogados que dirigieron la defensa del pleito por estimar que existió una mala praxis profesional.

"Tras esta notificación no existen otras instancias judiciales superiores a las que recurrir y la compañía continuará la tramitación del litigio que tiene interpuesto frente a los abogados externos que dirigieron la defensa del pleito en sus primeras instancias, con cobertura de su compañía de seguros, por estimar que existió una mala praxis profesional en la dirección del litigio", ha explicado.

El pleito, según fuentes de la empresa, versa sobre cuestiones laborales de un "determinado colectivo" de trabajadores de obra en la ciudad de Nueva York, materia que ha sido objeto de otras reclamaciones similares frente a otras empresas de la industria de la construcción de dicha ciudad.

En relación con este procedimiento judicial, conocido como caso Herman, y cuyo origen se remonta al ejercicio 2014, fuentes de OHLA han señalado que el impacto de la resolución es "temporal".

Igualmente, han reiterado que se han ejercido las correspondientes acciones legales frente al despacho profesional encargado de su defensa al inicio de este procedimiento, reclamando a tal efecto el resarcimiento íntegro de los importes asociados al litigio.

En este contexto, la empresa considera que podrían concurrir elementos suficientes para la recuperación de las cantidades objeto del litigio.

OHLA ha venido informando recurrentemente sobre la existencia de este litigio en sus cuentas anuales y estados financieros periódicos, así como sobre la reclamación formulada frente a los abogados externos, que espera que quede resuelta este mismo año.