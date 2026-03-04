La firma de ciberseguridad CrowdStrike perdió 139,7 millones en su año fiscal, diez veces más que el anterior

Archivo - Logo de la compañía de ciberseguridad Crowdstrike. - Karl-Josef Hildenbrand/dpa - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La multinacional especializada en ciberseguridad CrowdStrike registró unas pérdidas netas atribuidas de 162,5 millones de dólares (139,7 millones de euros) durante su año fiscal 2026, finalizado el 31 de enero, lo que equivale a multiplicar por más de diez (966,2%) las contabilizadas doce meses antes.

Los ingresos subieron un 21,7%, hasta los 4.812 millones de dólares (4.137 millones de euros), de los que el grueso provinieron de las suscripciones, con 4.565 millones de dólares (3.925 millones de euros), y el resto, de los servicios profesionales, con 247,3 millones de dólares (212,6 millones de euros).

Después, la compañía incurrió en unos costes de actividad, venta, marketing, I+D y administración de 5.105 millones de dólares (4.389 millones de euros), un 25,4% más.

Ya solo en el cuarto trimestre, Crowdstrike se anotó unas ganancias de 38,7 millones de dólares (33,3 millones de euros) frente al saldo negativo previo de 86,3 millones de dólares (74,2 millones de euros). La facturación fue de 1.305 millones de dólares (1.122 millones de euros), un 23,3% más.

"El año fiscal 2026 pasará a los libros de historia como el mejor de CrowdStrike hasta la fecha. [...] La revolución de la IA está creando enormes oportunidades de crecimiento para CrowdStrike, una oportunidad para la que nuestra tecnología, equipo y ecosistema están bien posicionados para seguir triunfando", ha afirmado el fundador y consejero delegado de CrowdStrike, George Kurtz.

De cara al primer trimestre del ejercicio de 2027, la compañía prevé ingresar entre 1.360 y 1.364 millones de dólares (1.169 y 1.173 millones de euros), cifra que se elevará hasta los 5.868 y 5.928 millones de dólares (5.045 y 5.097 millones de euros) para el conjunto del año.