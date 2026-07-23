La firma de joyería Pandora acelera su expansión en España con una apertura en Madrid

Archivo - Tienda de Pandora en Madrid - PANDORA - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pandora, la marca de joyería más grande del mundo, acelera su expansión en España con la apertura de una tienda en Madrid, ubicada en Preciados, una de las principales arterias comerciales de la capital, según informa la compañía.

En concreto, la nueva tienda está concebida bajo el nuevo concepto internacional 'Evoke 2.0', un diseño que busca ofrecer una propuesta que va más allá del 'retail' tradicional, integrando diseño y personalización en un entorno pensado para acercar el espíritu creativo de la marca de una forma más atractiva.

Con esta apertura, Pandora continúa reforzando su presencia en España y su apuesta por espacios donde diseño, innovación y personalización, se unen para ofrecer experiencias más inspiradoras y conectadas con cada ciudad.

De esta forma, la firma de joyería sigue creciendo en el mercado nacional donde cuenta ya con 94 tiendas propias, 11 bajo el modelo de franquicias y 68 'córners' en El Corte Inglés, a los que se suman 232 puntos de venta en 'wholesales'.

La nueva tienda de Preciados, que cuenta con 136 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, representa un paso más en la evolución del concepto 'retail' de la marca y reafirma la visión de Pandora de crear entornos que conectan con las personas a través del diseño y expresión personal.