Fismuler (Familia La Ancha) abre su primer restaurante en Andorra en el hotel Casa Serras

Archivo - Escalope de Fismuler - JAVIERPENAS/FISMULER - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Familia La Ancha, que cuenta con marcas como La Ancha, Las Tortillas de Gabino y Molino de Pez, entre otras, prosigue con su expansión internacional con su desembarco en Andorra, con la apertura de su primer restaurante Fismuler en el Principado.

En concreto, el restaurante, que abrirá sus puertas el próximo 22 de diciembre, se ubica en el centro de Andorra la Vella, en el hotel Casa Serras de cinco estrellas, un espacio que combina arquitectura actual, una hospitalidad contemporánea e inclusiva que busca ser un 'hub' de conexión social y cultural, así como un referente gastronómico, según informa en un comunicado.

El grupo hostelero vuelve a apostar en su internacionalización por Fismuler, el emisario de la cocina más personal de Nino Redruello, socio, cuarta generación y cocinero de Familia La Ancha.

Familia La Ancha señala que este proyecto común con Grupo Serras Collection en el Principado llega en un "momento especialmente propicio", con Andorra la Vella viviendo una etapa de eclosión y crecimiento que atrae turismo de calidad, consolidándose como un destino de montaña con vida durante todo el año. En ese sentido, con valores alineados, Casa Serras y Fismuler buscan conectar con el público local y visitante que valora la cultura y la gastronomía, sumándose a un ecosistema local cada vez más dinámico y colaborativo.

Nino Redruello se ha congratulado con esta nueva apertura. "Andorra tiene algo especial: se nota en la gente, en la felicidad con la que viven, en el entorno. Es un país seguro, acogedor, que transmite bienestar. Creo que lo tiene todo para convertirse en un destino gastronómico cada vez más potente", ha avanzado.

Fismuler, que nació en Madrid en 2016 y se consolidó en Barcelona desde 2018, ha crecido como una marca que entiende la cocina desde la sencillez, la frescura y el respeto por los ritmos de la naturaleza, y que hace unos meses inició su expansión internacional con su llegada a Lisboa (Portugal), concretamente en el Hotel ME Lisbon.

En Andorra, Nino Redruello y su equipo apuestan por una carta que combina clásicos como el escalope San Román, las tortillas, la dorada semicurada o la tarta de queso, con platos que reflejan el espíritu de alta montaña y de pequeños productores locales como el tartar de trucha del Pirineo con mostaza y espárragos o el magret de pato mudo del Penedés con maíz dulce, entre otros. Además, la música en directo, presente desde el primer día en Madrid y Barcelona, también estará en Andorra, acompañando las cenas.

Además, para dar coherencia a la oferta gastronómica de Casa Resas, el equipo de Familia La Ancha también se encargará del 'food & beverage', encargándose de los desayunos, abiertos tanto a huéspedes como a público general, mientras que en el 'lobby bar' se contará con una carta, que mantiene el sello de la casa.

CRECE EN ESPAÑA CON LA APERTURA DEL PRIMER RESTAURANTE ARMANDO

Por otro lado, Familia La Ancha también apuesta por seguir creciendo en el mercado nacional, por lo que han puesto en marcha el primer restaurante Armando, espacio en el que se homenajea a su icónico escalope.

El Armando comenzó a servirse en La Ancha en los años 70, pasando después a otros espacios del gruipo, y que en 2020 conquistó los hogares con su 'delivery' a domicilio y ahora abre su primer restaurante en Madrid. "Queremos empanar el mundo. Somos unos locos del escalope y creemos en el poder que tiene para generar felicidad", ha advertido Nino Redruello.

En la actualidad, Familia La Ancha, grupo que nació en 1919 cuando Benigno Redruello abrió las puertas de la primera taberna de la familia, La Estrecha, en Madrid, está liderado por Nino y Santi Redruello, cuarta generación de la familia, junto con Ekaitz Almandoz. Además, cuenta con el apoyo de Vicente Górriz como director general y Manuel Villalba como chef ejecutivo.

De esta forma, el grupo cuenta con dos sedes de La Ancha en Madrid, Las Tortillas de Gabino, La Taberna de La Ancha, Club Financiero, proyecto que comparte con Azotea Grupo, Fismuler y el 'delivery' Armando, que también tienen sede en Barcelona, Molino de Pez en Barcelona, y el servicio de catering Los Eventos de La Ancha, a los que se une el restaurante Armando, mientras que a nivel internacional destacan Fismuler, con sus sedes en Lisboa y en Andorra.