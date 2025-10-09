Fitch mejora el rating de Cores a 'A', con perspectiva 'estable', tras elevar la calificación de España

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fitch Ratings ha mejorado la calificación crediticia de emisor a largo plazo de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), desde 'A-' a 'A', con perspectiva 'estable', según informó la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las acciones de calificación siguen a las mejoras del rating de largo plazo de España ('A'/'estable') del pasado 26 de septiembre y de la Comunidad Autónoma de Cataluña ('BBB+'/'estable') el pasado 3 de octubre.

Fitch iguala así las calificaciones de Cores con las de España, al considerar la probabilidad de apoyo del país como "prácticamente segura".

En el caso de una acción negativa de calificación sobre el Reino de España se reflejaría en el rating de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos en igualdad de condiciones.