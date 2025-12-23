Fluidra se hace con el 27% del fabricante de robots limpiafondos Aiper por 85 millones de euros

Archivo - Fachada de la sede de Fluidra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fluidra ha completado con éxito su inversión inicial de 100 millones de dólares (85 millones de euros) para adquirir, mediante una ampliación de capital, una participación del 27% en Aiper, líder en soluciones tecnológicas sin cable para la limpieza de piscinas.

La operación, que refuerza la alianza estratégica entre ambas compañías, se ha ejecutado a través de la emisión de nuevas acciones de Aiper.

En una segunda fase, Fluidra planea aumentar su participación en Aiper hasta alcanzar una participación mayoritaria a través de una inversión en efectivo o en especie.

Está previsto que esta inversión tenga lugar cuando Aiper alcance determinados objetivos financieros.

"Estamos muy contentos con esta alianza estratégica y la participación minoritaria inicial significativa en Aiper, que abre el camino para convertirnos en accionistas mayoritarios. La innovación disruptiva de la compañía, su enfoque centrado en el consumidor y su equipo de gran talento son exactamente lo que buscamos en un socio mientras definimos el futuro de la limpieza automatizada de piscina", ha destacado el consejero delegado de Fluidra, Jaime Ramírez.

Por su parte, el fundador y consejero delegado de Aiper, Richard Wang, se ha mostrado "muy ilusionado" con lo que está por venir. "Unir fuerzas con Fluidra es una gran oportunidad para llevar nuestra innovación y crecimiento al siguiente nivel. Con el alcance global y las capacidades de Fluidra, estamos seguros de tener las capacidades para ofrecer soluciones de limpieza de piscinas más inteligentes y eficientes", ha añadido.