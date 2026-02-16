El fondo activista Third Point aterriza en el capital de Indra y apoya la compra de EM&E

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El fondo activista Third Point ha aflorado una participación en el capital social de Indra, de la que no se ha revelado el porcentaje exacto, y ha mostrado su apoyo a la adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

En concreto, la entidad ha remitido este lunes una carta al consejo de administración de la compañía tecnológica y de defensa española en la que expresa su apoyo al presidente de Indra, Ángel Escribano.

En la misiva, adelantada por 'Bloomberg', el director ejecutivo de Third Point, Dan Loeb, deja claro que su empresa apoya la adquisición por parte de Indra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) "para crear un campeón de Defensa español".

"Creemos que una combinación de Indra Sistemas y EM&E claramente genera valor y está alineada con los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los accionistas, los empleados, los clientes y el Estado español", ha destacado Loeb.

En la carta, remitida también a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -principal accionista de Indra con un 28% del capital- Loeb considera que retrasar un acuerdo con EM&E "correría el riesgo de una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única".

Las acciones de Indra han culminado la sesión de este lunes con una subida del 3,42%, hasta intercambiarse a un precio unitario de 52,85 euros, después de haber rozado casi el 6% de subida tras conocerse el movimiento de Third Point.

OPERACIÓN CON EM&E

En cuanto a la posible operación con EM&E, que parece haberse reencauzado, la semana pasada se dio a conocer que los hermanos Escribano están dispuestos a negociar "cualquier opción" para la transacción entre ambas compañías, incluida la posibilidad de que se articule mediante la toma de control de la empresa familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, presidente de EM&E y consejero dominical de Indra.

En un principio, la operación estaba concebida para materializarse a través de una fusión por absorción, pero al Gobierno --que posee un 28% de Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)-- no le convencía esta estructura dado que, en función de la ecuación de canje que se estableciese una vez definida la valoración de EM&E, podría perder el control de la principal compañía nacional de defensa en un contexto geopolítico convulso.

De este modo, la operación parecía atascada porque, si bien a la SEPI no le convencía la fusión por absorción, los Escribano tampoco estaban conformes con la opción de perder el control de su empresa familiar, una postura que parece haberse moldeado.

En este contexto, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, recibió el visto bueno del consejo de administración de la compañía para negociar con Javier Escribano todas las posibles alternativas sobre la potencial operación.

Asimismo, el consejo de administración de Indra también respaldó por unanimidad a finales de 2025 el encaje estratégico de esta operación.