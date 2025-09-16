Los fondos Tilt Capital Partners y Swen Capital entran en el accionariado de Negratín con el 38% del capital

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los fondos Tilt Capital Partners y Swen Capital Partners han entrado en el accionariado del grupo Negratín con la adquisición del 38% del capital, informó la compañía.

Con esta operación, Negratín indicó que inicia una nueva etapa de crecimiento "en un contexto especialmente favorable para el sector de las renovables" y añadió que este movimiento se traduce "en un salto cualitativo que permitirá abordar proyectos de mayor envergadura como contratista general, acelerar de forma significativa la construcción de sus propias plantas fotovoltaicas y avanzar en su expansión internacional".

Desde su fundación en Pozo Alcón (Jaén) en 1998 por Ángel y Celedonio Noguera, quienes continúan siendo los accionistas mayoritarios y presidente y vicepresidente, respectivamente, Negratín ha evolucionado de ser inicialmente una empresa subcontratista a contratista principal en proyectos solares, diseñando y construyendo instalaciones para clientes de primer nivel en países de Europa, Asia y América, en particular en Colombia, un mercado clave donde el grupo es productor independiente de energía renovable desde 2022.

Negratín cuenta actualmente con más de 500 empleados a nivel global, acumula más de 4,5 gigavatios (GW) en plantas de energía renovable en todo el mundo, de los cuales 1.135 megavatios (MW) se encuentran en España, su principal mercado. En el año 2024 superó por primera vez los 100 millones de euros de actividad.

El vicepresidente de Negratín, Celedonio Noguera, consideró que dar la bienvenida a TiLT Capital Partners es "una evolución natural que permite asegurar el crecimiento del grupo, junto a un socio que además comparte objetivos y visión sobre la transición energética". "Negratín suma más de 4,5 GW en proyectos energéticos, y nuestro objetivo es ampliarlos aún más junto a TiLT Capital", dijo.

Por su parte, el socio fundador y director general de TiLT Capital Partners, Nathanaël Krivine, valoró que Negratín se apoya en "una sólida experiencia industrial y en una trayectoria de crecimiento notable".

"Al ampliar su modelo hacia la producción y explotación de plantas solares, la empresa da un paso estratégico que estamos orgullosos de acompañar. Nos ha convencido la visión de sus fundadores, la calidad del equipo directivo y el fuerte posicionamiento de la empresa en el mercado solar internacional. Esta inversión se enmarca plenamente en la estrategia de TiLT, que busca apoyar a actores capaces de combinar excelencia operativa y creación de valor a lo largo de toda la cadena energética", añadió al respecto.

Mientras, la directora de Inversiones de Swen CP, Natalia Rey Vidal, destacó el paso de "acompañar a Negratín junto a TiLT en esta nueva etapa de su desarrollo". "La compañía se ha consolidado como un actor de referencia en el sector solar en Europa y América Latina, con una capacidad demostrada para operar en toda la cadena de valor", aseguró.